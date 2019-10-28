Как производят промышленное оборудование для очистки воды. Репортаж с завода ЭКОС Групп

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Новочеркасск, небольшой город, расположенный недалеко от Ростова-на-Дону, всегда славился своей промышленностью. Здесь работают такие гиганты, как известный на всю страну Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) и Новочеркасский электродный завод — один из крупнейших производителей графитированных электродов в Восточной Европе. Здесь же находится и крупнейший на юге технический ВУЗ — Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, в котором посчастливилось учиться и мне.

Но сегодня я расскажу о производстве, которое не поражает размером цехов и рядами суперсовременных станков, хотя и производит сложную и важную продукцию. Впрочем, и маленьким это производство назвать сложно,так как компания занимает заметную долю российского рынка очистных сооружений, и находится в тройке ведущих производителей этого вида оборудования в России.

© Пресс-служба Экос Групп

ЭКОС Групп — группа специализированных предприятий, работающих под общим брендом в области очистки и повторного использования коммунальных и промышленных сточных вод. Компания производит с нуля, от разработки до наладки на объекте заказчика, промышленные блочно-модульные и контейнерные станции очистки хозяйственно бытовых, смешанных и производственных сточных вод, природных вод для систем водоснабжения, и ливневых (поверхностных) сточных вод.

Производственная площадка компании расположилась в промышленной зоне Новочеркасска, на территории какого-то старого, почившего в бозе советского предприятия. Но, в связи с ростом числа заказов на свою продукцию, уже на следующий год ЭКОС Групп планирует снести старые цеха, и построить на их месте новый современный производственный корпус, при этом удвоив свои производственные возможности.

Компания поставляет станции очистки на крупные объекты, строящиеся сейчас в России. Например, прямо сейчас реализуется контракт с Новатэком, на поставку очистных сооружений для возводимого компанией Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Кольская верфь» в селе Белокаменка, Мурманской области.

Компания строила очистные сооружения для проектов таких крупных российских компаний, как ЕвроХим, Мираторг, Росатом, Шереметьево, для строителей объектов сочинской олимпиады. Всего же с 1990 года в портфеле Группы собралось более 500 реализованных проектов.

Есть и зарубежный опыт. Например, в столице Саудовской Аравии Эй-Рияде на данный момент 2/3 очистных сооружений, обслуживающих столицу, построены ЭКОС Групп. В Омане реализуется большой проект по созданию совместного предприятия для решения вопроса очистки сточных вод с возможностью оборотного водоснабжения. Проект новой системы водоочистки охватывает 15 промышленных зон, каждая из которых включает более ста предприятий.

Каждая станция разрабатывается под конкретного заказчика, так что каждый проект уникален, ведь помимо назначения, станции отличаются мощностью, степенью автоматизации и другими параметрами.

Производство начинается с резки и сварки из труб каркасов модулей-контейнеров. Параллельно в другом цеху, по 3D модели станции варятся элементы трубопроводов. После чего, по технической документации, разработанной в конструкторском отделе под конкретную станцию, начинается сборка и насыщение модулей оборудованием.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Станции реализованы в виде блоков-модулей, каждый модуль представляет собой контейнер стандартных размеров, допущенный для перевозки автомобильным транспортом. Контейнеры доставляются на площадку заказчика, после чего из них как из конструктора собирается готовый объект «под ключ».

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Первая сборка станции происходит на производстве, чтобы проверить правильность монтажа оборудования и трубопроводов, протестировать работу станции.

На момент моего посещения завода, на площадке шла работа над ливневой очистной станцией (ЛОС) для одного из проектов компании Мираторг. Станция сравнительно небольшая — тут всего 6 блоков, для сравнения в новом терминале аэропорта Шереметьево работает станция из 48 подобных блоков.

Станция водоочистки в Шереметьево © Пресс-служба Экос Групп

Впрочем, сравнение по количеству блоков не совсем корректно, наполнение каждого блока на разных станциях, даже одного назначения, может быть разное. Все станции проектируются под конкретного заказчика.

На фото станция ЛОС-15, то есть ливневое очистное сооружение производительностью 15 литров в секунду. Из названия понятно, что предназначена она для очистки ливневых стоков. Технология очистки, применяемая в компании, как, впрочем, и на большинстве подобных станций — биохимическая. Это означает, что основную работу по очистке воды делают микроорганизмы, для которых создаются благоприятные условия в специальных реакторах.

Сейчас станция обшита снаружи транспортировочным листом, но на объекте заказчика его снимут, и обошьют сандвич-панелями.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Станция наполнятся оборудованием как собственного производства, так и комплектующими сторонних производителей, например, это различные насосы, УФ-фильтры, электрика. Оборудование как иностранного, так и российского производства. Например, установки ультрафиолетовой очистки — UV Technology, насосы — Wilo, воздуходувки — «Мегатехника», емкостное оборудование, российского производства. Впрочем, для ЭКОС Групп важна не страна, где производится оборудование, а его качество и надежность.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Опишу кратко принцип работы ЛОС. Загрязненные стоки попадают сначала вот в такой отстойник, где происходит очистка методом осаждения от крупных примесей.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

После чего вода попадает в биореактор, наполненный специальными «ёршиками», которые еще называют «синтетические водоросли». Кстати, несмотря на свою простоту, эти «ершики» запатентованная разработка компании. Делают их здесь же, в соседнем цехе, на станке собственной разработки.

На ворсинках наполнителя биореактора развиваются микроорганизмы, которые очищают воду от органики.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

После биологической очистки, вода проходит многоступенчатую доочистку через ершовые фильтры, дисковые фильтры, фильтры с загрузкой из активированного угля и обеззараживание с помощью ультрафиолета, после чего очищенная вода может сливаться в водоемы, или использоваться для нужд предприятия.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Но, естественно в других видах очистных станций все может быть гораздо сложнее, некоторые станции полностью автоматизированы, и практически не требуют вмешательства человека в работу. Например, в отделе разработки мне показали проект станции для Новатэк из 24 модулей, даже неспециалисту понятно, что станция гораздо сложнее. Кстати, вся конструкторская документация здесь разрабатывается и передается на производство «в цифре», включая создание трехмерных моделей всех станций.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Занимаются здесь и перспективными технологиями водоочистки, основанными на других принципах. Мне продемонстрировали еще и опытный образец станции SRP, в котором очистка воды происходит методом создания сверхкритического состояния воды. Для этого вода сжимается под давлением в 300 атмосфер, и нагревается до 350 градусов, в результате чего вся органика в ней разрушается.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Группа разрабатывает и выводит на рынок все более компактные и энергоэффективные решения. Например, станции серии Мегаполис® с нулевой эмиссией, которые уже построены в Московской и Ленинградской областях, позволяют значительно сократить площадь строительства, а также уменьшить санитарно-защитную зону до 50 метров.

Специалисты Группы ведут исследования в области биотехнологий. Так, в результате пятилетней работы, которая проводилась совместно с Институтом микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН в области исследовании роли бактерий ANNAMMOX в очистке сточных вод с высоким содержанием азота, специалисты Компании стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники за 2014 год, а в честь Компании названа новая анаммокс-бактерия — «Candidatus Jettenia ecosi», которая впервые была выявлена в микробном сообществе вертикального анаэробного проточного биореактора на очистных сооружениях ЭКОС Групп, построенных для вахтовых поселков строителей СОЧИ-2014.

Компания постоянно наращивает производство, и планирует уже в следующем году его удвоить. Работы по возведению новых производственных площадей уже начались.