В Тюменской области открыт молочно-товарный комплекс на 400 голов КРС

объект в процессе строительства © www.tyumen-time.ru

В селе Таволжан Сладковского района открылась новая ферма. Здесь будет содержаться 400 коров. Здание возвели из качественных материалов, оснастили современным оборудованием. Строительство обошлось в 57 млн рублей, половину из которых компенсирует областной бюджет.

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Сегодня в кооперативе «Таволжан» восемь отделений. В них содержится пять тысяч коров, в основном молочного направления. Предприятие ежегодно увеличивает поголовье. Растут и надои. Если в прошлом году было произведено 11 тысяч тонн молока, то за восемь месяцев текущего уже надоили почти 9 тысяч тонн. В ближайших планах предприятия строительство родильного комплекса для коров в селе Никулино.

В хозяйстве трудятся более 300 человек. В период с 2016 по 2018 годы за счет собственных средств построило четыре двухквартирных жилых дома. В нынешнем году начато строительство жилого дома в Сладково, строятся два двухквартирных дома в деревне Таволжан.

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