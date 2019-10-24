Уралтрансмаш отправил новый трамвай на испытания в Крым

Его серийное производство планируют начать в 2020 году

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АО «Уралтрансмаш» корпорации «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) отправило современный трамвай 71-411 в Евпаторию. Там частично низкопольный трамвай будет проходить приемо-сдаточные испытания, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Модель 71-411 создана на базе 412-ой и предназначена для узкой колеи 1 м (в основном распространена в Европе). В России ее используют в Евпатории, Калининграде и Пятигорске. А в целом в России используется трамвайная колея шириной 1520 мм.

Максимальная скорость нового трамвая — 75 км/ч, время разгона до 40 км/ч — 10 секунд. Максимальная вместимость — 179 человек.

Вагон может двигаться по неровным рельсовым путям, сглаживая стыковые удары, и обеспечивает бесшумность хода. Трамвай полностью приспособлен для маломобильных людей.

После прохождения полного цикла испытаний и получения акта межведомственной комиссии трамвай модели 71-411 будет запущен в серийное производство. Ожидается, что это произойдет в 2020 году.