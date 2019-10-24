В Чечне состоялось открытие второй очереди тепличного комплекса «ЮгАгроХолдинг»

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24 октября в станице Петропавловская Чеченской Республики состоялось открытие филиала ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» площадью теплиц 10 га.

Проект предусматривает выращивание овощей защищенного грунта с применением гидропонной малообъемной технологии выращивания с системой капельного полива и ассимиляционного освещения. В год тепличный комплекс будет производить до 7000 тонн овощной продукции.

Филиал построен и запущен в кратчайшие сроки — за 10 месяцев. При строительстве теплицы были использованы передовые технологии: собственная генерация электроэнергии, котельная с тепловым аккумулятором.

Реализация второй очереди крупного инвестиционного проекта позволила увеличить общую площадь теплиц ООО «ЮгАгроХолдинг» до 18 га, объём круглогодично выпускаемой продукции — более 14 тыс. тонн.

Срок окупаемости составляет около пяти лет.

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Соглашение по дальнейшему развитию «ТК ЮгАгроХолдинг» были заключены на полях Российского инвестиционного форума «Сочи — 2019». Общая стоимость Проекта составляет 2 млрд. 357 млн рублей. Создано 224 рабочих места.

С вводом третьей очереди в 2020 году общая площадь теплиц достигнет 23 га.

География поставок продукции в регионы России обширна: Москва, Санкт — Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Краснодар.

ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» было создано в 2015 году в целях строительства тепличного комплекса по выращиванию овощной продукции на территории Чеченской Республики.