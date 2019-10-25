В Белгородской области открыли завод по производству пуленепробиваемого стекла

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Инновационное производство, не имеющее аналогов в Черноземье, появилось на депрессивной площадке в Старом Осколе.

Цех по производству пуленепробиваемого стекла триплекс официально открылся сегодня, 24 октября, на депрессивной площадке, которая ранее не была задействована в экономическом обороте.

Когда-то на этом месте располагалась моторно-тракторная мастерская. После её закрытия площади пустовали, хотя у них имелся собственник. Вложиться в развитие площадки решило ООО «Остек» — компания, которая с 2008 года специализируется на производстве изделий из стекла. Ранее фирма выпускала стекло закалённое. Теперь решила освоить новый ассортимент.

К слову, само стекло в Старом Осколе не производится, это экономически нецелесообразно из-за отсутствия поблизости сырьевой базы (особого кварцевого песка). Стекло поступает на предприятие, здесь его закаляют, фрезеруют, режут, после чего поставляют готовый продукт заказчику.

Потребность в триплекс-стекле есть и у военных, и у строителей. Так, модные тенденции предусматривают возведение стеклянных куполов, делать которые в целях безопасности можно только из триплекса. А стеклянные фасады зданий лучше всего делать из комбинированных стеклопакетов: внутреннее стекло − триплекс, наружное − закалённое. А отечественное производство есть только в Санкт-Петербурге и Челябинске.

Триплекс представляет собой два стекла, склеенные плёнкой. Особенность такой конструкции в том, что разбитое стекло не осыпается, и это подтверждается многочисленными испытаниями. Это востребовано и в банковских офисах, и в судо-, и в авиастроении.

Сегодня цех работает в одну смену, в нём трудятся 30 человек, средняя зарплата − около 25 тысяч рублей. По словам директора компании Михаила Тулинова, уже через два − три месяца предполагается выйти на проектную мощность − порядка 7,5 тысячи квадратных метров в месяц, что позволит поднять заработки до 35 тысяч рублей, а впоследствии задуматься и о круглосуточной работе в две смены.

Затраты на реализацию проекта составили 56,5 млн рублей. Срок окупаемости зависит от многих факторов, в том числе и от экономической ситуации в регионе, и стране в целом. Сегодня у предприятия уже есть заказы на триплекс, в том числе и в Белгородской области. Обсуждаются контракты на поставку продукции в страны Таможенного союза. Тем более что линейка продукции большая — до 200 товарных позиций. В том числе стёкла с шумоизоляцией, самозатемняющиеся, меняющие цвет и прозрачность, пакеты, внутри которых находятся жалюзи. Различается и толщина стекла − от 6 до 67 мм.