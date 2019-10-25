В Чебоксарах открыт еще один детский сад
В Чебоксарах 25 октября открыли детский сад в микрорайоне «Садовый». На строительство детского сада было выделено более 148 млн рублей в рамках программы «Развитие образования» по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования на территории города Чебоксары для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Всего в учреждении сформированы 12 групп на 240 детей. Приоритетным направлением учреждения будет художественно-эстетическое развитие.
С 2013 года в республике введено в эксплуатацию 44 детских сада. В текущем году возводится 16 дошкольных образовательных учреждений, в следующем году начнется строительство еще девяти. Всего за 8 лет будет построено около 70 детских садов более чем на 11 тысяч мест.
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