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Фотофакты

Строительство судов на «Адмиралтейских верфях»

 © Фото из открытых источников

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550, ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» проекта 00903 и рыболовецкие траулеры проекта СТ-192.

 © Фото из открытых источников

Фото с сайта forums.airbase.ru

Адмиралтейские верфи, 00903, Северный полюс, 23550, Иван Папанин, СТ-192
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