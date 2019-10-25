Строительство судов на «Адмиралтейских верфях»
Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа «Иван Папанин» проекта 23550, ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» проекта 00903 и рыболовецкие траулеры проекта СТ-192.
Фото с сайта forums.airbase.ru
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