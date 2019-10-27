В городе Нягань ХМАО открыт новый корпус технологического колледжа

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Строительство объекта велось в рамках национального проекта «Образование», региональной программы «Развитие образования на 2016-2020 годы».

Административно-учебный корпус площадью 9 тысяч 120 квадратных метров рассчитан на 400 студентов. Здание имеет 23 учебных кабинета, гимнастический и спортивный залы, актовый зал на 278 мест, столовую на 156 посадочных мест. Также на площади 1838 квадратных метров размещено 11 мастерских, каждая из которых оборудована 13 рабочими местами.

Кроме того, колледж имеет студенческое общежитие на 200 мест с комнатами квартирного типа, автодром, собственный гараж с автомойкой, спортивную площадку.

Корпус расположен в центральной части Нягани. В ближайших планах — благоустройство прилегающей территории.

К 2020 году на базе колледжа планируется создать специализированный аккредитованный центр компетенций по направлению «Кузовной ремонт» и 4 площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

До 2022 года учебное заведение расширит спектр востребованных на рынке труда образовательных программ по 8 специальностям и профессиям, 5 из которых входят в перечни топ-50 и топ-57. Это позволит к 2024 году увеличить численность учащихся до 1200 человек и до 400 человек слушателей профессионального обучения.