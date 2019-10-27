В Тульской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» начала работать санитарная авиация

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Летом 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» Тульская область в инициативном порядке включилась в проект по созданию санитарной авиации для организации и развития службы медицинской эвакуации в структуре Центра медицины катастроф (ЦМК).

В состав авиамедицинской бригады входят врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Для работы на борту вертолета 12 специалистов ЦМК прошли обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита».

Вертолет «Ансат» оснащён медицинским модулем. На борту установлена современная мобильная интеллектуальная система контроля показателей жизненно важных функций, оборудование для искусственной вентиляции легких, предусмотрены кювезы и аппараты для транспортировки детей, в том числе новорожденных.

Разработан порядок оформления заявки на проведение санитарной эвакуации. При поступлении вызова с места ДТП или ЧС в единую диспетчерскую службу ЦМК оперативный дежурный оформляет заявку на вылет вертолета и направляет ее дежурному пилотной службы, который после получения согласования на вылет передает в ЦМК информацию о готовности. Затем авиамедицинская бригада выезжает на аэродром.