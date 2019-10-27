Прорывные российские технологии, которые скрыты медиашумом

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В этом выпуске подобрали основные новости о российских технологиях, которые попали в СМИ на этой неделе. Как правило, они теряются в многоголосом шуме СМИ и потому выделять их стоит отдельно. Приятного просмотра!