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Прорывные российские технологии, которые скрыты медиашумом

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0UvIIQQnWis

В этом выпуске подобрали основные новости о российских технологиях, которые попали в СМИ на этой неделе. Как правило, они теряются в многоголосом шуме СМИ и потому выделять их стоит отдельно. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

технологии, наука,
  • Нет аватара pikachu
    27.10.1920:52:16

    Обычные трамваи бы пустили. Сказочники.

    #1167852
  • Jesse Pinkman Jesse Pinkman
    27.10.1921:13:37

    Ну вот, что сетовать на информационный шум?

    Когда хай-тек начнет приносить стране десятки миллиардов, это заметят все, даже фанаты телеканала «Дождь» и «Эха Москвы».

    #1167857
  • Кристиан Бальцер Кристиан Бальцер
    27.10.1921:19:18

    Спасибо за выпуск! Только можно опубликовать отдельный материал про компанию ralliant? В интернете ничего про нее не нашел…

    #1167858
  • Hector Hector
    27.10.1922:05:11

    Трамвай на водородных топливных элементах крайне сложно назвать прорывной технологией. Все развитые страны совершенствуют это изобретение, прототипы трамваев и поездов уже лет 15 существуют, а автомобили так вообще серийно выпускают. В чём прорыв та?

    Отредактировано: Hector~22:11 27.10.19
    #1167861
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