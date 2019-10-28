Спущены на воду исследовательские суда «Алмаз» и «Евгений Горигледжан»

В октябре 2019 года на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» были без огласки спущены на воду океанографические исследовательские суда «Евгений Горигледжан» проекта 02670 и «Алмаз» проекта 22010, строящиеся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

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Спущенные на воду на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» океанографические исследовательские суда «Евгений Горигледжан» проекта 02670 и «Алмаз» проекта 22010, строящиеся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации (в правой части снимка). Слева виден большой десантный корабль «Петр Моргунов» проекта 11711, готовящийся к выходу на заводские ходовые испытания. Калининград, 27.10.2019

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Алмаз» (заводской номер 01604) было заложено на ПСЗ «Янтарь» 9 июня 2016 года и является вторым судном проекта 22010 после головного ОИС «Янтарь» (заводской номер 01602), сданного заводом Министерству обороны в мае 2015 года.О заключении контракта на постройку ОИС «Алмаз» для Министерства обороны ПСЗ «Янтарь» сообщил 15 марта 2016 года, при этом по условиям контракта «Алмаз» должен был быть передан заказчику в 2019 году. Разработчиком проекта 22010 является АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Сообщалось, что водоизмещение судна «Алмаз» составляет 5,2 тыс. тонн, длина — 108,1 м, ширина — 17,2 м.

ОИС «Евгений Горигледжан» проекта 02670 фактически перестраивается из морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года, главной задачей перестроенного судна станет «проведение подводно-технических работ». Формальная закладка (фактически перезакладка) судна «Евгений Горигледжан» была произведена на ПСЗ «Янтарь» 19 марта 2016 года, при этом сроком сдачи тогда назывался 2017 год. Проект переоборудования разработан также ЦМКБ «Алмаз». Водоизмещение судна после переоборудования должно составить 4 тысячи тонн, длина — 81 м, ширина — 16 м, автономность — 30 суток, экипаж — 32 человека и 25 членов экспедиции.