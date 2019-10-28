Контрейлерная платформа УВЗ проходит испытания

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Совместный проект корпорации «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию Ростех), АО «Федеральная грузовая компания» и «Первая экспедиционная компания» по созданию универсального вагона-платформы модели 13-5205 для контрейлерных перевозок вышел на новый этап: состоялась тестовая отправка стандартной еврофуры собственности «ПЭК» на контрейлерной платформе по маршруту «Москва — Новосибирск — Москва».

Отправка прошла в рамках поездных испытаний нового вагона-платформы модели 13-5205. Платформа является универсальной и предназначена для транспортировки железнодорожным транспортом грузовых автомобилей, контейнеров и колесной техники, а также тяжеловесной военной техники. Кроме того, её технические возможности позволяют при креплении специальных держателей перевозить лесоматериалы.

«Это универсальная платформа, предназначенная для перевозок автопоездов с прицепами и отдельно прицепов. Её особенностью является заниженный пол (194 мм), что позволяет осуществлять погрузку гусеничной и колесной техники, как с торца платформы, так и фронтально. Это полностью соответствует понятию контрейлерных перевозок», — подчеркнул заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Кирилл Томащук.

Универсальная контрейлерная платформа модели 13-5205 в июле 2019 года успешно прошла приемочные испытания, получила сертификат соответствия и в августе была представлена на Международном железнодорожном салоне техники и технологий PRO//Движение.Экспо. Вагон разработан «Уральским конструкторским бюро вагоностроения» (УКБВ, входит в УВЗ) по заказу АО «ФГК».

«Контрейлерные перевозки — это современная технология доставки грузов, отвечающая потребностям клиентов. Реализация совместного с коллегами из „ПЭК“ и „Уралвагонзавода“ пилотного проекта позволит наработать технико-технологические компетенции железнодорожных контрейлерных перевозок с перспективой тиражирования на всю сеть», — отметил генеральный директор АО «ФГК» Виктор Воронович.

Развитие контрейлерных перевозок в России в перспективе окажет положительное влияние на экономичность и скорость доставки, а также обеспечит сохранность грузов и экологическую ситуацию, уверены представители компаний.

Заместитель директора «Первой экспедиционной компании» Вадим Филатов пояснил: Если посмотреть на эту технологию более широким взглядом, то контрейлерная перевозка — это своеобразный формат беспилотной транспортировки, когда много полуприцепов объединяется в единый поезд. Что нужно сделать, чтобы эта технология «взлетела» в коммерческой эксплуатации? Объединить усилия ведущих игроков логистического рынка. Только при массовом использовании контрейлеров и развитии инфраструктуры полуприцепов и тягачей в пунктах разгрузки мы сможем вместе получить преимущества от контрейлеров. И сегодня мы сделали первый шаг на этом совместном пути".