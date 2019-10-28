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Транспорт и логистика

Контрейлерная платформа УВЗ проходит испытания

 © uralvagonzavod.ru

Совместный проект корпорации «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию Ростех), АО «Федеральная грузовая компания» и «Первая экспедиционная компания» по созданию универсального вагона-платформы модели 13-5205 для контрейлерных перевозок вышел на новый этап: состоялась тестовая отправка стандартной еврофуры собственности «ПЭК» на контрейлерной платформе по маршруту «Москва — Новосибирск — Москва».

Отправка прошла в рамках поездных испытаний нового вагона-платформы модели 13-5205. Платформа является универсальной и предназначена для транспортировки железнодорожным транспортом грузовых автомобилей, контейнеров и колесной техники, а также тяжеловесной военной техники. Кроме того, её технические возможности позволяют при креплении специальных держателей перевозить лесоматериалы.

«Это универсальная платформа, предназначенная для перевозок автопоездов с прицепами и отдельно прицепов. Её особенностью является заниженный пол (194 мм), что позволяет осуществлять погрузку гусеничной и колесной техники, как с торца платформы, так и фронтально. Это полностью соответствует понятию контрейлерных перевозок», — подчеркнул заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Кирилл Томащук.

Универсальная контрейлерная платформа модели 13-5205 в июле 2019 года успешно прошла приемочные испытания, получила сертификат соответствия и в августе была представлена на Международном железнодорожном салоне техники и технологий PRO//Движение.Экспо. Вагон разработан «Уральским конструкторским бюро вагоностроения» (УКБВ, входит в УВЗ) по заказу АО «ФГК».

«Контрейлерные перевозки — это современная технология доставки грузов, отвечающая потребностям клиентов. Реализация совместного с коллегами из „ПЭК“ и „Уралвагонзавода“ пилотного проекта позволит наработать технико-технологические компетенции железнодорожных контрейлерных перевозок с перспективой тиражирования на всю сеть», — отметил генеральный директор АО «ФГК» Виктор Воронович.

Развитие контрейлерных перевозок в России в перспективе окажет положительное влияние на экономичность и скорость доставки, а также обеспечит сохранность грузов и экологическую ситуацию, уверены представители компаний.

Заместитель директора «Первой экспедиционной компании» Вадим Филатов пояснил: Если посмотреть на эту технологию более широким взглядом, то контрейлерная перевозка — это своеобразный формат беспилотной транспортировки, когда много полуприцепов объединяется в единый поезд. Что нужно сделать, чтобы эта технология «взлетела» в коммерческой эксплуатации? Объединить усилия ведущих игроков логистического рынка. Только при массовом использовании контрейлеров и развитии инфраструктуры полуприцепов и тягачей в пунктах разгрузки мы сможем вместе получить преимущества от контрейлеров. И сегодня мы сделали первый шаг на этом совместном пути".
Источник: http://uralvagonzavod.ru/presscenter/release/1283

Уралвагонзавод, вагоностроение, УВЗ
  • Нет аватара mik88
    29.10.1910:57:28

    Американцы давно ушли дальше: под авто-полуприцепы загоняют ж.д. тележки и гоняют такие поезда. Понятно, что полуприцепы строятся по специальным требованиям: более жесткие рамы,оборудованы автосцепкой, тормозными ж.д. магистралями и опорными местами под тележки.Достаточно спорное решение, но при хорошей организации позволяет не гонять пустую тару в виде платформ.

    #1168105
    • Кот Стальной Кот Стальной
      29.10.1913:42:27

      Понятно, что полуприцепы строятся по специальным требованиям … Достаточно спорное решение

      Именно. Либо мы усиливаем и перетяжеляем прицеп, подводя его к стандартам ж.д. подвижного состава. Либо делаем что-то для перевозки стандартных тягачей с прицепами. Как например эта платформа.

      Второй путь на мой взгляд проще и дешевле. Не требуется разработка, изготовление и стандартизация спецприцепов.

      К тому же нормы на наших ж.д. другие, нежели в США. Тяговые нагрузки в поездах у нас реально больше, допустимые массы поездов, нагрузки на ось итд.

      В то же время уже выработался и устоялся стандарт на «европрицепы». И в РФ они массово используются.

      А если и платформу разработать с учетом смены тележек и вписывания в западный габарит — контрейлерные перевозки можно продвинуть и в Европу.

      Насчет прогона порожняка: если «контрейлерные перевозки» будут востребованы и налажены (с точки зрения организации логистики в первую очередь) — порожних платформ не будет. Будет обратный груз.

      #1168150
  • Кот Стальной Кот Стальной
    29.10.1913:47:18

    Добавлю: по опыту Европы можно организовать перевозку легковых автомобилей пассажиров в составе пассажирских поездов. Там для этого есть специальные платформы.

    Весьма удобная штука для поездок на дальние расстояния. Например на отдых куда-либо.

    Не надо рулить сутками, рискуя попасть в аварию и убиться. Из-за усталости происходит множество тяжелых ДТП на трассах в период летных отпусков. Люди спешат быстрее доехать туда или обратно

    И по приезду на место не нужно искать такси, брать прокатное авто или пользоваться общественным транспортом.

    #1168151
    • Нет аватара vikdik
      29.10.1914:32:42

      На сайте РЖД Указан список поездов РЖД предоставляющих такую услугу. Причем давно

      #1168167
      • Кот Стальной Кот Стальной
        29.10.1914:45:06

        Благодарствую за наводку) Поглядел.

        Хм … там всего десяток поездов. Города включенные в такую услугу: Москва, Питер, Самара, Казань, Адлер, Мурманск, Ростов-на Дону. И Хельсинки (фирменный поезд «Лев Толстой»)

        Тарифы, если честно — кусаются. Даже СПб-Москва — дешевле своим ходом доехать ((( Втрое где-то.

        В общем — идея хорошая. То что она уже реализована — это плюс. Но есть куда развиваться. И по направлениям, и по доступности.

        #1168171
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