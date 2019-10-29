Тепличный комбинат «Сейм-Агро» возводит третью очередь теплиц в Курской области

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Две первые очереди были сданы в эксплуатацию в 2013 и 2015 году, их площадь занимает около 8 гектаров. В год здесь производится порядка 3 тысяч тонн овощей закрытого грунта — огурцы и томаты.

С вводом третьего блока, площадь которого составляет 3 га, объем производства продукции увеличится до 5 тысяч тонн в год. На третьей площадке будет организована система досвечивания растений в зимний период. Это позволит выращивать овощи закрытого грунта круглогодично.

Третья очередь даст еще порядка 2 тыс. тонн овощей в год. Дополнительно появится 50 рабочих мест.

Тепличный комбинат «Сейм-Агро» поставляет свежие огурцы и помидоры не только на курские прилавки, но и в регионы Центрального федерального округа.