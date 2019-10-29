АО «Старожиловский молочный комбинат» модернизировало производство
АО «Старожиловский молочный комбинат» в Рязанской области в октябре 2019 года освоило производство сыра «Качотта», приступило к выпуску двухслойного творожного фруктового крема «Клубника», йогурта фруктового «Клубника» — эта продукция уже продаётся в фирменных торговых точках Старожиловского молокомбината. Помимо этого, скоро в продажу поступит творожный продукт «Летний» с грибами.
Предприятие модернизирует производство: в 2019 году реконструирована котельная, приобретено и пущено в работу новое технологическое оборудование: установка автоматической нормализации молока и сливок, пастеризационно-охладительная установка, гомогенизатор, сепаратор, автомат «ПастПак 2Р» для дозированной фасовки в пластиковую тару жидких и пастообразных продуктов.
АО «Старожиловский молочный комбинат» — одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий Рязанской области. Оно обеспечивает молочной продукцией жителей Рязани и области, реализуя ее через фирменные магазины, федеральные и региональные сети.
Старожиловский молочный комбинат активно расширяет рынки сбыта продукции: в сентябре открылась фирменная торговая точка в Касимове, а 18 октября предприятие приняло участие в закупочной сессии торговой сети «Магнит».
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