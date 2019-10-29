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Новые и модернизированные предприятия агропрома

АО «Старожиловский молочный комбинат» модернизировало производство

 © mcx.ru

АО «Старожиловский молочный комбинат» в Рязанской области в октябре 2019 года освоило производство сыра «Качотта», приступило к выпуску двухслойного творожного фруктового крема «Клубника», йогурта фруктового «Клубника» — эта продукция уже продаётся в фирменных торговых точках Старожиловского молокомбината. Помимо этого, скоро в продажу поступит творожный продукт «Летний» с грибами.

Предприятие модернизирует производство: в 2019 году реконструирована котельная, приобретено и пущено в работу новое технологическое оборудование: установка автоматической нормализации молока и сливок, пастеризационно-охладительная установка, гомогенизатор, сепаратор, автомат «ПастПак 2Р» для дозированной фасовки в пластиковую тару жидких и пастообразных продуктов.

Качотта.jpgКачотта.jpg © mcx.ru

АО «Старожиловский молочный комбинат» — одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий Рязанской области. Оно обеспечивает молочной продукцией жителей Рязани и области, реализуя ее через фирменные магазины, федеральные и региональные сети.

Старожиловский молочный комбинат активно расширяет рынки сбыта продукции: в сентябре открылась фирменная торговая точка в Касимове, а 18 октября предприятие приняло участие в закупочной сессии торговой сети «Магнит».
Источник: http://mcx.ru/press-service/regions...oval-proizvodstvo-i-nachal-vypusk-/

Рязанская область, переработка молока
  • влад777 влад777
    29.10.1921:56:27

    Тётушка моя когда-то там работала.

    #1168258
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    29.10.1922:17:55

    Нравится продукция этой марки. Молоко вкусное. Кефир 1%-ый постоянно беру. Пацанва моя йогурты питьевые жалует. Сыр адыгейский хорош. Надо будет и «итальянца» попробовать.

    #1168262
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    30.10.1906:11:56

    когда учился в городе,где грибы с глазами по речным делам,постоянно покупал их продукцию. очень хорошая       

    #1168296
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