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Рыбинская компания «ОДК — Газовые турбины», входящая в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, осуществила поставку четырех газоперекачивающих агрегатов ГПА-25 мощностью 25 МВт на участок Грязовец — КС «Славянская» (КС «Бабаевская») для нужд ООО «Газпром инвест». Ввести оборудование в строй планируется в 2020 году.

Проект строительства нового участка газопровода «Грязовец — КС «Славянская» реализуется для обеспечения подачи газа в газопровод «Северный поток — 2» в размере 55 млрд кубометров в год. Кроме того, еще до 8 млрд кубометров в год будет поступать потребителям Северо-Западного региона России, в основном находящимся в Кингисеппском районе Ленинградской области.

В основе ГПА-25 — высокоэффективные газотурбинные приводы ПС-90ГП-25 разработки пермского предприятия «ОДК-Авиадвигатель» и производства «ОДК — Пермские моторы». ГТА-25 представляет собой автоматизированный газотурбинный энергетический агрегат блочно-контейнерного либо ангарного исполнения номинальной мощностью 25 МВт. Он может эксплуатироваться при одиночной работе или в комплексе, в том числе по требованию заказчика — с турбогенераторами разных серий, обеспечивая параллельную работу с сетью.

Газопровод «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря, а его протяженность превышает 1200 км. Начальная точка газопровода расположена в Кингисеппском районе Ленинградской области в Нарвском заливе, точка выхода — на территории Германии. В составе его наземной части — семь компрессорных станций, в том числе «Бабаевская».