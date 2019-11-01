«Омсктрансмаш» передал в войска модернизированные танки Т-80БВМ
АО «Омский завод транспортного машиностроения» (в составе АО «НПК «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») 31 октября 2019 года сообщило, что произвело отгрузку Вооруженным Силам Российской Федерации партии модернизированных танков с газотурбинным двигателем Т-80БВМ.
Модернизированные на АО «Омский завод транспортного машиностроения» (в составе АО «НПК «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») танки Т-80БВМ. Омск, октябрь 2019 года
В пресс-релизе АО «Омсктрансмаш» говорится, что «Омсктрансмаш» серийно выпускал танки Т-80Б и их модификации с 1979 по 1991 г. В течение всего периода производства боевых машин в конструкцию танка Т-80Б постоянно вносились изменения. Последней модификацией стал Т-80БВ, принятый на вооружение приказом Министра Обороны СССР в 1985 году.
Т-80 БВМ — это разработанный АО «Омсктрансмаш» новый вариант модернизации танка Т-80БВ, он обеспечивает повышение его основных боевых качеств: огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости, дальнейшую поддержку его жизненного цикла предприятиями промышленности.
«Уникальные свойства газотурбинного двигателя дают Т-80БВМ неоспоримое преимущество при эксплуатации в условиях низких температур. Модернизация этих машин выполнена качественно, с учетом всех требований заказчика», — отметил генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.
Со стороны bmpd напомним, что АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 24 августа 2017 года заключило контракт с Министерством обороны России на модернизацию 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ (с поставкой по 31 единице в 2018 и 2019 годах).
Модернизированные на АО «Омский завод транспортного машиностроения» (в составе АО «НПК «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») танки Т-80БВМ. Омск, октябрь 2019 год
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