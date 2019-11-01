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Судостроение и судоходство

На ССЗ «Лотос» спустили на воду круизное судно «Золотое кольцо»

Сегодня на судостроительном заводе «Лотос» (Нариманов, Астраханская область) спущено на воду круизное колёсное судно «Золотое кольцо», предназначенное для туристической компании «ГАМА».

Головное судно проекта ПКС 180 было заложено 17 января 2018 года. В соответствии с подписанным 22 декабря 2017 года контрактом, ССЗ «Лотос» построит два судна этого проекта.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 81.6 м, ширина — 13.8 м, осадка — 1.2 м.

Скорость хода: 18 км/ч

Автономность по запасам топлива: 14 суток

Пассажировместимость: 180 человек

Экипаж и обслуживающий персонал: 56 человек

Сочетание малой осадки и колёсного движительно-рулевого комплекса позволят судну совершать круизы по мелководным рекам, а также подходить к необорудованному берегу. Судно разработано с учётом опыта строительства и эксплуатации пассажирских колёсных судов проекта ПКС 40.

Астраханская область, Нариманов, ССЗ "Лотос", пассажирское судно, ПКС 180
  • Нет аватара Владимир Никифоров
    01.11.1912:03:20

    К сожалению, ПКС40 «Доброход» из Севастополя ушёл((

    #1168711
    • A_SEVER A_SEVER
      01.11.1913:43:28

      ПКС40 «Доброход» из Севастополя ушёл

      От вас ушёл, к нам в Москву пришёл.

      Я когда его брата «Колёсова» у нас первый раз увидел (причём с кормы), сперва подумал трактор в реке утопили.    

      #1168729
  • Katamaran Katamaran
    01.11.1912:27:58

    Ну, вот, теперь точно 3 000 постов! Поздравляю!

    #1168717
  • Katamaran Katamaran
    01.11.1913:52:27

     © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Katamaran~13:54 01.11.19
    #1168732
  • Нет аватара RadioDOT
    01.11.1914:38:35

    производитель пишет: «Осадка по КВЛ: 4,6 м» ([ссылки отключены]). На фото осадка в пределах 1 етра, как и задумано. Папа, что это было?

    #1168743
  • Нет аватара Lyudov
    01.11.1916:21:02

    Красивое. А второе уже строят?

    #1168763
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