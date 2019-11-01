На ССЗ «Лотос» спустили на воду круизное судно «Золотое кольцо»

Сегодня на судостроительном заводе «Лотос» (Нариманов, Астраханская область) спущено на воду круизное колёсное судно «Золотое кольцо», предназначенное для туристической компании «ГАМА».

Головное судно проекта ПКС 180 было заложено 17 января 2018 года. В соответствии с подписанным 22 декабря 2017 года контрактом, ССЗ «Лотос» построит два судна этого проекта.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 81.6 м, ширина — 13.8 м, осадка — 1.2 м.

Скорость хода: 18 км/ч

Автономность по запасам топлива: 14 суток

Пассажировместимость: 180 человек

Экипаж и обслуживающий персонал: 56 человек

Сочетание малой осадки и колёсного движительно-рулевого комплекса позволят судну совершать круизы по мелководным рекам, а также подходить к необорудованному берегу. Судно разработано с учётом опыта строительства и эксплуатации пассажирских колёсных судов проекта ПКС 40.