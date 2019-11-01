«Башавтотранс» получил 47 новых автобусов «Нефаз» и «Лиаз»

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1 ноября автопарк ГУП «Башавтотранс» пополнился 47 новыми автобусами марок «Нефаз» и «Лиаз». 44 из них будут работать на городских маршрутах Уфы, еще три в Нефтекамске.

В общей сложности автопарк главного автоперевозчика республики до 1 апреля 2020 года пополнится 589 новыми автобусами.

31 августа «Башавтотранс» получил 180 автобусов среднего класса марки «Вектор Некст». Из них 90 городского исполнения, столько же — пригородного. 15 июля, а также 9 и 20 августа предприятие получило ключи от более чем 200 автобусов большой, средней и малой вместимости для обслуживания междугородних, городских и пригородных маршрутов.

В этом году «Башавтотранс» получит в общей сложности 527 автобусов. В первом квартале 2020 года поступит еще 62 автобуса — 17 среднего класса и 45 больших автобусов.

Автобусы «Нефаз» имеют вместительный салон на 105 мест, он оборудован четырьмя отеплителями, особенно актуальными в холодное время суток и в преддверии зимы. Машина оснащена системой регулирования уровня пола (ECAS), площадкой для размещения одной инвалидной коляски и аппарелью. Газовый двигатель имеет большой срок эксплуатации, автобус оснащен тахографом и навигационной системой ГЛОНАСС.

Автобусы «Лиаз» имеют примерно такие же характеристики, но оснащены дизельными двигателями.

В этом году в Уфе будет установлено 106 новых остановочных павильона. «Умные остановки» оснащены электронным табло прибытия общественного транспорта, зоной бесплатного Wi-Fi доступа в сеть интернет, USB-портами, светодиодным освещением, «тревожной кнопкой», а также громкоговорителем, который позволяет оповещать граждан о возможных чрезвычайных ситуациях и необходимых действиях. Все они объединены в единую интеллектуальную систему