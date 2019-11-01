На НЭВЗе открылся производственный участок «Альстома» по ремонту тяговых систем электровоза ЭП20

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На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») открыт производственный участок компании «Альстом Транспорт Рус» по ремонту компонентов тяговых систем двухсистемного пассажирского электровоза ЭП20.

С 2012 года НЭВЗ поставляет ЭП20 ОАО «Российские железные дороги» по контракту жизненного цикла. Это означает, что обслуживание на протяжении всего периода эксплуатации осуществляет сервисный центр предприятия-изготовителя. Ранее французские специалисты производили ремонт компонентов тяговой системы в своем сервисном подразделении во Франции.

Электровоз ЭП20 на данный момент — самый сложный локомотив на российских магистралях, в части технических компонентов.

Локомотив оборудован асинхронным приводом на основе IGBT-транзисторов. Реализуемые технические решения позволяют в несколько раз сократить объем технического обслуживания, увеличить межремонтные пробеги, а также обеспечить экономию электроэнергии. Компоненты тяговой системы, которые поставляются компанией «Альстом», требуют технического обслуживания через каждые 150 000 км пробега, или 2 раза в год. В локомотиве применена блочно-модульная компоновка, которая существенно упрощает его обслуживание.

С 2012 года НЭВЗ поставляет ЭП20 ОАО «Российские железные дороги» по контракту жизненного цикла. Это означает, что обслуживание на протяжении всего периода эксплуатации осуществляет сервисный центр предприятия-изготовителя. Ранее французские специалисты производили ремонт компонентов тяговой системы в своем сервисном подразделении во Франции.

Чтобы сократить время и стоимость этих работ руководство двух компаний — Трансмашхолдинга и «Альстома» — приняло решение: локализовать выполнение ремонта компонентов на территории НЭВЗа. Здесь освоен и производится ремонт силовых модулей ONIX и контакторов TRIOP, а также главного выключателя, отвечающего за защиту электровоза при работе на переменном токе.

В рамках трансфера технологий были переданы не только процессы и правила проведения ремонтных работ, но и создана специальная тестовая станция для главных выключателей, работающая в автоматическом режиме. В цифровом пространстве создается «виртуальная комната», дающая возможность получать консультации специалистов и вносить корректировки.

Двухсистемные электровозы ЭП20 «Олимп» предприятие изготавливает с 2012 года. Это первый российский электровоз, способный водить пассажирские поезда на скоростях до 200 км/ч. Электровоз способен работать на линиях, которые электрифицированы как постоянным, так и переменным током. Если маршрут поезда проходит по участкам, работающим на токе разного рода, не требуется смена локомотива, обеспечивается экономия времени в пути и труда железнодорожников.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.