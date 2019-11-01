В Ростовской области открылась ферма на 800 коров и цех по переработке молока

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1 ноября, в Мясниковском районе открыта молочно-товарная ферма на 800 голов КРС, построенная в колхозе имени Мясникяна. Для местных жителей появилось 20 дополнительных рабочих мест.

На данный момент, все стадо крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 1806 голов, из них 864 коровы бурой швицкой породы закупили в Австрии для новой фермы. По предварительным расчетам, они будут давать не менее 7-8 тысяч тонн молока в год.

Одним из лидеров по закупке молока и производству молочной продукции в регионе является группа компаний «Белый медведь». На молочном заводе «Мясниковский», который входит в состав группы компаний, начал работу новый цех. В результате запуска производственного подразделения мощность завода по переработке молока была увеличена со 130 до 260 тонн в сутки.

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