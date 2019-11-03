Принципиально новый маршрут РЖД: от Москвы-Киевской до Москвы-Павелецкой за 13 часов

С 1 ноября с.г. компания РЖД запустила ежедневные поезда 603Ч/603Х по принципиально новому маршруту, от Киевского вокзала Москвы до Павелецкого вокзала Москвы и обратно.

Поезд 603Ч:

Отправление с Киевского вокзала в 20:33, прибытие на Павелецкий вокзал на следующий день в 09:41, время в пути — 13 ч 8 мин.

Обратный поезд 603Ч:

Отправление с Павелецкого вокзала в 18:40, прибытие на Киевский вокзал на следующий день в 07:55, время в пути — 13 ч 15 мин.

Э-э-э — это что, стеб такой, могут спросить меня. Там по Кольцевой линии метро или на автобусе по Садовому кольцу между этими вокзалами — 15 мин езды! Кому это нужно, 13 часов ехать между двумя московскими вокзалами? Это — троллинг, что ли, насмешка? А — не спешим, читаем материал.

Кольца — они же разные бывают. Этот поезд тоже ходит по кольцу — кольцу в 611 км. Через 13 населенных пунктов трех областей России — Московской, Калужской и Тульской — которые ранее не имели прямой ж/д связи с Москвой и/или между собой:

© Фото из открытых источников

Маршрут: Москва-Киевская — Балабаново — Обнинское — Малоярославец — Калуга-1 — Алексин — Тула-3-Вяземская — Узловая-1 — Бобрик-Донской — Новомосковск-1 — Венев — Ожерелье — Кашира — Домодедово (аэропорт) — Москва-Павелецкая и то же кольцо в противоположную стороны.

В составе поезда вагоны: сидячие, плацкартные, купейные и люкс.

Понятно, что у Калуги и Тулы прямое ж/д сообщение с Москвой было, областные центры. Но при этом прямого сообщения между этими соседними облцентрами не было.

Если же брать другие крупные города — возьмем Новомосковск, 125 тыс. населения — то nfv не только прямого сообщения с Москвой не было, там вообще пассажирские поезда не проходили (только пригородные). Ну или Алексин, 58 тыс. человек — то же самое.

Вот ситуация: пускать прямые поезда между Калугой и Тулой? Нецелесообразно: есть автобусы, и пассажиропоток слишком мал. Пускать от Новомосковска или Алексина прямые поезда на Москву? Опять-таки, пассажиропоток низок, нецелесообразно.

А что, если все это дело — закольцевать? Тогда будет И прямое сообщение Калуга-Тула, И прямые поезда из многих населенных пунктов на Москву!

Это — принципиально новое решение.

Ну и людям удобно же! Из того же Новомосковска, где поездов не было вообще, сел в 23:33 на поезд, выспался — и в 07:55 ты в Москве. Ну или рано утром в 05:17 сел на поезд — и в 09:41 ты в Москве.

Это принципиально новый подход для РЖД — кольцевой маршрут.

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В плане бонуса, совет, ну или как сейчас принято говорить — лайфхак:

Шикарная возможность переночевать в Москве задешево:

Садишься вечером на поезд в Москве, ночуешь под убаюкивание колес — и просыпаешься утром в Москве же.

Плацкарт Москва-Москва — 743 руб., купе — 1659 руб., люкс — 2643 руб.