Модернизированный городской автобус от «НЕФАЗа»

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В рамках модернизации модельного ряда техники современный облик получил полунизкопольный городской автобус НЕФАЗ-5299-30-57 — одна из премьер международной выставки коммерческого автотранспорта COMTRANS 2019, состоявшейся в начале осени в Москве.

Эта модель является компромиссным решением, сочетающим в себе доступную цену и удачные концепции, применённые в последней версии низкопольного автобуса НЕФАЗ-5299-40-52. Напомним, на сегодня уже более сотни этих автобусов поступили в эксплуатацию в автотранспортные предприятия Москвы, Казани и Ростова. Новая же модель отличается тем, что только на 60% своей площади имеет низкопольное исполнение. Это значительно снижает стоимость техники, но при этом оставляет пассажирам удобство посадки-высадки через передние и средние двери, что особенно важно для пожилых людей, пассажиров с детьми и пассажиров с ограниченными возможностями.

Как пояснили специалисты «НЕФАЗа», при создании этого автобуса за основу были взяты модели, которые выпускаются в настоящее время, и учтены замечания потребителей. Потребительские свойства улучшены более удобной планировкой салона, наличием климатической системы, панорамного остекления с обогревом и электронного табло. Также увеличено количество сидений, изменены поручни.

Модель разработана с учётом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. В автобусе применён ряд деталей, характерных для предшествующих моделей: стеклянные ограждения, комфортное расположение места для людей с ограниченными возможностями, удобные поручни с кнопками вызова водителя, USB-розетками и светлый просторный салон с широкой накопительной площадкой.

Стилистически дебютант также близок к своему низкопольному собрату, упомянутому выше: передняя часть автобуса унаследована от него. При этом обновлённая модель автобуса имеет иные габариты, за счёт чего площадь автобуса увеличена. В салоне автобуса НЕФАЗ-5299-30-57 организовано 31 посадочное место, общая вместимость — 106 человек. В движение автобус приводится двигателем, работающим на компримированном природном газе и отвечающим экологическим требованиям «Евро-5». Восемь газовых баллонов размещены на крыше. Автобус укомплектован автоматической коробкой переключения передач ZF, датчиками уровня охлаждающей жидкости и засорённости воздушного фильтра, EBS — пневматической тормозной системой с электронным управлением. Производитель техники позаботился и о водителях: автобусом удобно управлять за счёт эргономичности элементов управления, новой панели приборов, современных наружных зеркал. В ближайшее время первый опытный образец автобуса будет отправлен на испытания и сертификацию. К концу 2019 года НЕФАЗ-5299-30-57 планируется запустить в серийное производство.