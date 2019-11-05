Вологодское оборудование для изготовления творога отправили в Бруклин
Вологодское предприятие «Прометол» впервые поставило оборудование для предприятий пищевой промышленности США.
Вологодская компания была основана в 1999 году. Специалисты разрабатывают проекты и изготавливают и монтируют оборудование на новых предприятиях.
«Основные наши заказчики — это предприятия пищевой промышленности России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. В этом году была осуществлена первая поставка оборудования для производства творога в США, завод находится в Бруклине. В прошлом году мы запустили сразу три завода „под ключ“: это районы Северодвинска, Невинномысска и Белгородская область», — говорит директор предприятия Максим Молчанов.
Планируется, что предприятие расширит производство и начнет производить сбыт в Монголию и Эквадор, сообщают в пресс-службе администрации города Вологды.
Вологда специализируется на производстве молочных продуктов, и не удивительно, что именно вологодское предприятие разрабатывает технологии и программное обеспечение, которое позволяет поддерживать высокое качество выпускаемой молочной продукции. Компания работает уже давно, зарекомендовала себя на российском и зарубежном рынках и сейчас планирует расширять свои мощности.
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05.11.1901:18:59
05.11.1909:33:28