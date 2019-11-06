Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос обнародовала свежие фотографии, демонстрирующие процесс строительства второй очереди космодрома Восточный.

© roscosmos.ru

Напомним, что Восточный — это первый российский гражданский космодром. Он расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского.

© 3dnews.ru

Фактическое создание второй очереди на Восточном началось в июне нынешнего года. Новый стартовый комплекс обеспечит пуски ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара».

© 3dnews.ru

Подписано соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и Федеральным медико-биологическим агентством: договор предусматривает строительство дополнительных медицинских учреждений на территории Циолковского.

© 3dnews.ru

Как можно видеть на фотографиях, строительство второй очереди космодрома Восточный идёт полным ходом. На первом этапе этих работ будет построен стартовый комплекс. С 2023 года начнётся создание монтажно-испытательного комплекса для ракет «Ангара» — этот этап планируется завершить в 2025 году.

© 3dnews.ru

Добавим, что пока с Восточного осуществлены только пять пусков. Причём один из них закончился неудачей: из-за отказа разгонного блока был утерян спутник «Метеор-М» № 2-1.

© roscosmos.ru

https://3dnews.ru/996979