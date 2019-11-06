Строительство второй очереди космодрома Восточный
Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос обнародовала свежие фотографии, демонстрирующие процесс строительства второй очереди космодрома Восточный.
Напомним, что Восточный — это первый российский гражданский космодром. Он расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского.
Фактическое создание второй очереди на Восточном началось в июне нынешнего года. Новый стартовый комплекс обеспечит пуски ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара».
Подписано соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и Федеральным медико-биологическим агентством: договор предусматривает строительство дополнительных медицинских учреждений на территории Циолковского.
Как можно видеть на фотографиях, строительство второй очереди космодрома Восточный идёт полным ходом. На первом этапе этих работ будет построен стартовый комплекс. С 2023 года начнётся создание монтажно-испытательного комплекса для ракет «Ангара» — этот этап планируется завершить в 2025 году.
Добавим, что пока с Восточного осуществлены только пять пусков. Причём один из них закончился неудачей: из-за отказа разгонного блока был утерян спутник «Метеор-М» № 2-1.
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