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Судостроение и судоходство

На портовом ледоколе «Обь» поднят государственный флаг

 © www.rosatom.ru

5 ноября в Мурманске на портовом ледоколе «Обь» ФГУП «Атомфлот» поднят государственный флаг. Ввод в эксплуатацию первого неатомного ледокола Росатомфлота завершает масштабный проект по созданию предприятием портового флота для работы в порту Сабетта.

 © www.rosatom.ru

Дизель-электрический ледокол «Обь» обладает исключительной маневренностью. Судно оснащено современным электродвижительным комплексом и инновационной электроэнергетической системой.

 © rosatomflot.ru

«Мы переходим к стадии эксплуатации портового флота для проекта „Ямал-СПГ“ на 25 лет, - сказал заместитель генерального директора — директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации „Росатом“ Вячеслав Рукша. — Я уверен, что Обская губа становится центром производства сжиженного природного газа. Это самый динамичный рынок в мире, на котором Российская Федерация займет свое достойное место».

7 ноября дизель-электрический ледокол «Обь» ФГУП «Атомфлот» выйдет из Мурманска в направлении порта Сабетта.
Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/n...flota-podnyat-gosudarstvennyy-flag/

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Обь, Aker ARC 124, Атомфлот, Мурманск
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