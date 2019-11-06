Ростех создал высокотехнологичные «глаза» для хирургов © rostec.ru

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выпускает на рынок первую бинокулярную лупу отечественного производства. Прибор разработан для нейрохирургов, но может применяться и в других областях медицины. Он обладает повышенной светоотдачей и низкой потребляемой мощностью. При равных технических характеристиках российская разработка значительно дешевле зарубежных аналогов.

Новую бинокулярную лупу разработали специалисты Лыткаринского завода оптического стекла холдинга «Швабе». Устройство предназначено для точных стереоскопических наблюдений во время операций и других процедур, требующих полной свободы рук. Бесшумный и легковесный прибор крепится на голове врача, что обеспечивает комфортные условия для высокоточной длительной работы. Базовая комплектация включает набор оптических модулей с увеличением 2,5, 3,3 и 4,5.

Ростех разрабатывает и поставляет широкий спектр медицинского оборудования по всей стране. Мы тесно взаимодействуем с врачебным сообществом России и хорошо понимаем потребности специалистов в новой технике. Бинокулярная лупа, созданная специалистами нашего холдинга «Швабе», отличается надежностью и удобством эксплуатации. Эргономичный дизайн позволяет поднимать и опускать окуляры одним движением. Устройство обеспечивает яркое изображение и превосходную цветопередачу, благодаря чему нагрузка на глаза снижается, а скорость и точность работы врача растет. Устройство практически полностью производится на собственных мощностях, что позволило существенно сократить его конечную стоимость.

Налобный прожектор работает на светодиодах, что значительно повышает яркость бестеневого освещения и снижает стоимость изделия. Лупа обладает повышенной светоотдачей и имеет низкую потребляемую мощностью — всего 5 Вт.

Помимо нейрохирургии, прибор может использоваться в кардиохирургии, сосудистой, ортопедической, челюстно-лицевой, пластической хирургии. Также он подходит для применения в стоматологии, офтальмологии, отоларингологии.

ЛЗОС производит порядка 95% оптических материалов для профильных российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и предприятий. Это ведущий производитель оптического стекла и стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, оптических деталей и приборов в стране.