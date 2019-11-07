ТМХ завершил годовую программу поставки поездов «Юбилейный» петербургскому метро

© metalinfo.ru

Октябрьский электровагоноремонтный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), в рамках исполнения контракта с ГУП «Петербургский метрополитен», передал заказчику 15 поездов метро модели 81-722.1/723.1/724.1 «Юбилейный» с асинхронным тяговым приводом. В текущем году завод выполнил график поставок петербургскому метро.

Договор на поставку партии из 22 восьмивагонных поездов (176 вагонов) для Петербургского метрополитена был подписан в августе 2015 года.

Согласно условиям контракта, метропоезда должны быть переданы заказчику до конца октября 2020 года. Таким образом, линия 1 Петербургского метрополитена будет практически полностью оснащена самым современным подвижным составом. На текущий момент, в рамках контракта, заказчику отправлено 120 вагонов, все они уже эксплуатируются на первой, линии Петербургского метрополитена. Поезда окрашиваются в красный цвет.

Поезда метро 81-722/723/724 выпускаются в трёх различных модификациях. В рамках каждой модификации выпускаются головные, промежуточные моторные и промежуточные немоторные вагоны. В зависимости от модификации и линии, для которой предназначены поезда, они окрашиваются в красный, синий или зеленый цвет.

Главная особенность современных поездов метро, которые производятся для петербургской подземки — асинхронный тяговый привод, позволяющий по сравнению с подвижным составом более ранних серий экономить до 30% электроэнергии.

При отделке салонов поездов используются материалы, обеспечивающие повышенную стойкость к истиранию и полное удаление загрязнений, несанкционированных надписей и рекламы. Пассажирские диваны также исполнены в износостойком исполнении.

Конструкция воздухозаборников и вентиляционных решеток системы вентиляции обеспечивает равномерное распределение воздушного потока в объеме пассажирского салона.

В головных вагонах предусмотрен электронный маршрутоуказатель. Кабина машиниста оснащена современным пультом управления с цветным сенсорным дисплеем, кондиционером и эргономичным вибропоглощающим креслом.

С наружной стороны торцевой стены вагоны оснащены приспособлениями, препятствующими падению пассажиров на путь.

Поезда метро 81-722/723/724 ОЭВРЗ производит с 2014 года. В общей сложности на данный момент, заказчик получил от ОАО «ОЭВРЗ» 348 вагонов. «Юбилейными» поезда этой серии названы так в честь 60-летия Петербургского метрополитена, которое праздновалось в 2015 году.