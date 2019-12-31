Открыто рабочее движение по новому участку трассы Р-217 «Кавказ» в обход Пятигорска

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Работы по возведению нового отрезка трассы стартовали в Ставрополье еще в 2011 году и велись в два этапа. Их итогом стал 33-километровый транспортный обход, призванный разгрузить не только Пятигорск, но и четыре других населенных пункта — по два в Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае.

Для повышения скоростного режима и увеличения пропускной способности до 30 тыс. автомобилей в сутки дорожники по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» построили 15 км новой дороги под четыре полосы движения. Трасса позволит транзитному транспорту двигаться в обход населенных пунктов таких, как Пятигорск, Константиновская, Этоко, Залукокоаже и Псынадаха. Это не только разгрузит данное направление, но и сократит число ДТП.

Ширина проезжей части составила 15 м с разделением встречных потоков. В целях улучшения конструктивных качеств покрытия между верхним слоем основания и нижним слоем асфальтобетона уложена геосетка. Верхний слой дорожной одежды выполнен с использованием износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На новом отрезке возвели три моста через реки Этока, Золка и Мокрая Золка и две транспортные развязки с путепроводами (в районе с.Прогресс и на пересечении с автодорогой местного значения Залукокоаже — Зольская).

Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 11 км металлического и 17 км бетонного ограждений с противоослепляющими экранами. Построено 10 км линий электроосвещения на транспортных развязках, нанесена термопластиковая разметка, устроены две стоянки для отдыха водителей и две автобусные остановки.

© rosavtodor.ru

Позаботились дорожники и об уникальной природе территории: высадили свыше 1,5 тыс. деревьев и выпустили молодь осетр в бассейн реки Терек. На всех мостах устроены очистные сооружения. Но главное экологическое преимущество новой дороги в том, что она идет в обход озера Тамбукан, являющегося природным памятником.

***Строительство обхода Пятигорска общей протяженностью около 33 км IБ категории проходило в два этапа. Работы в Ставропольском крае (км 368 — км 387) продолжались с 2011 по 2015 годы. Построено 18 км автодороги, возведен мост через р.Подкумок, три транспортные развязки с путепроводами, а также пять сельхозпереездов. К возведению открывшегося для движения 15-километрового участка автодороги в КБР дорожники приступили в 2014 году.

© rosavtodor.ru

© rosavtodor.ru

© rosavtodor.ru