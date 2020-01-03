На предприятии «Илим Гофра» введена в эксплуатацию новая технологическая линия

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На предприятии Группы «Илим» — «Илим Гофра» в Коммунаре (Ленинградская область) — введена в эксплуатацию новая технологическая линия по производству изделий методом плоской высечки с нанесением многоцветной печати HD-качества. Новое оборудование позволяет изготавливать RRP-короба (Retail Ready Packaging — упаковка для розничных сетей) любой сложности.

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Преимуществами линии является более точная цветопередача, высокая производительность (до 6 тысяч заготовок в час) и автоматизация процессов, а также онлайн контроль за нанесением цвета. Благодаря системе контроля положения листа по фотометке достигается абсолютная совместимость дизайна со штампом. Новая технологическая линия позволяет достигнуть полиграфического качества печати и занять новую нишу на рынке RRP упаковки. Одновременно с этим услуга остается более выгодной по цене, чем печать на готовой упаковке в типографии.

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Новая линия — это целая цепочка оборудования, которая состоит из многоцветной печатной машины HD-класса Celmacch EVO 1700 HD 4 цвета CMYK (Италия), плоско-высекательного пресса ASAHI AP -165 EIII (Япония), системы разделения заготовок ASAHI (Япония) и вспомогательного оборудования.

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«Наше предприятие — часть полного цикла производства Группы „Илим“. Для изготовления гофроупаковки мы используем крафтлайнер и флютинг, которые поставляют нам филиалы компании в Коряжме и Братске, — отмечает операционный директор по упаковочному бизнесу Группы „Илим“ Владимир Шошин. — Это чистоцеллюлозные гофроматериалы. Они обладают высокими физико-механическими показателями, которые приоритетны для упаковки и транспортировки продукции с повышенными требованиями к хранению — например, овощей, фруктов, мяса, пиццы и т. п. Расширение возможностей по печати усилит наши позиции на рынке».

«Для нашей компании «Илим» является одним из ключевых партнеров по бизнесу, — подчеркнул руководитель отдела снабжения ЗАО «Агрофирма «Выборжец» Игорь Беляев. — Мы ценим клиентоориентированность компании и удовлетворены технической базой для изготовления упаковочных материалов. Высокое качество передачи изображения новой технологической линии позволит нам усовершенствовать нашу упаковку и реализовать новые идеи. В перспективе видим применение новому оборудованию на нашем производстве».

Развитие гофробизнеса является приоритетным для Группы «Илим» на внутреннем рынке. В России работают два гофрозавода компании — в Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях — совокупной мощностью производства 290 млн квадратных метров в год. Заводы изготавливают более 5,5 тысяч наименований продукции.

Основные виды упаковки — транспортная упаковка, гофролотки, розничная упаковка, упаковка для почтовых отправлений и онлайн торговли. За 11 лет существования бизнеса портфель клиентов составил более 200 компаний.

Инвестиции в производство в 2018 году составили более 10 млн долларов.