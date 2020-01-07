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Производство

«Р-Фарм» локализовал производство собственного инновационного препарата для лечения гепатита С

Презентация НарлапревираПрезентация Нарлапревира © magspace.ru

10 июля 2019 года ГК «Р-Фарм» объявила о завершении локализации производства готовой лекарственной формы препарата Арланса (нарлапревир), применяемого для терапии гепатита C. Производство лекарственного средства будет осуществлять Ярославский завод готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций — современный производственный комплекс, отвечающий как российским, так и действующим международным стандартам производства лекарственных средств.

Исследование и фармацевтическое производство препарата Нарлапревир было поддержано Правительством РФ в рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Общие инвестиции ГК «Р-Фарм» в проект составили 750 млн. рублей, из которых 120 млн. рублей было выделено Министерством промышленности и торговли для нужд организации локального производства.

О разработке препарата Арланса (нарлапревир).

Завершена обширная программа основных доклинических и клинических исследований нарлапревира. Ведущие российские и ряд зарубежных научных центров приняли участие в изучении препарата, более 600 российских пациентов получили терапию в рамках клинической программы.

В 2016 году получено регистрационное удостоверение, которое позволило начать реализацию препарата на российском рынке. В 2017 году клиническая программа продолжилась исследованием по изучению лекарственного взаимодействия Нарлапревира с препаратами для лечения ВИЧ-инфекции, соответствующие изменения инструкции по медицинскому применению были одобрены Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Нарлапревир внесен в Перечень ЖНВЛП с января 2018 года, а с 2019 года включен в перечень препаратов, закупаемых Министерством здравоохранения в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения».

В 2019 году после одобрения МЗ РФ инструкция была дополнена сведениями о возможности применения лекарственного средства Нарлапревир в безинтерфероновой комбинации с другим противовирусным препаратом Даклатасвиром. Длительность применения таблетированной комбинации составляет 12 недель, что в 2 раза короче интерферон-содержащего курса лечения.

Кроме того, Министерством здравоохранения Российской Федерации одобрено клиническое исследование перспективной безинтерферновой комбинации Нарлапревира в комбинации с Софосбувиром, результаты будут доступны в 1 квартале 2020 года. Проведение дополнительных исследований позволяет расширить возможность применения локального препарата в терапии больных с 1 генотипом вируса гепатита С.
Источник: http://r-pharm.com/ru/press-center/news/426

фармацевтика
  • Нет аватара Инженер2015
    07.01.2010:36:40

       

    такие лекарства стоят очень дорого,

    теперь постепенно начнут дешеветь,

    может и скоро вообще по ОМС пойдут

    #1182581
    • Нет аватара Dimitriy2
      07.01.2014:56:34

      Дженерики индийские стоят в районе 30 тыщ за полный курс терапии

      #1182594
      • Нет аватара Инженер2015
        07.01.2015:22:03

        Дженерики индийские

        только они не доступны не в ЕС не в РФ…их только в руки больному в Индии выдают.

        .

        в ЕС как и в РФ доступны только американские препараты за огромные деньги…или покупайте на черном рынке индийские порошки, может повезёт

        .

        поэтому очень хорошо что РФ обзаводится своими высокотехнологичными лекарствами, которых даже в западной европе не производят

        #1182598
        • Нет аватара Dimitriy2
          07.01.2015:33:05

          Да я только двумя руками за такие новости. Я речь веду к тому, чтоб еще ледипасфир нашим аналогом заменили

          #1182603
        • Алексей Семенов Алексей Семенов
          07.01.2016:14:12

          Доступны. Доставка почтой из Индии или со склада в России.

          #1182611
          • Нет аватара Dimitriy2
            07.01.2016:18:20

            Да, кстати, много фирм появилось в России, торгующими дженериками индийскими. Вроде как официально, с адресами, телефонами и ценниками на сайте.

            #1182612
    • Нет аватара Dimitriy2
      07.01.2015:09:40

      Софсбувир + ледипасфир нужны для лечения 1 генотипа. Они аналог ледипасфира, нарлаправир запускают в производство. В лечении софосбувир остается, а он не дженерик тыщ 200 стоит. Короче, люди как покупали препараты дженерики в индии так и будут

      #1182595
      • Нет аватара Инженер2015
        07.01.2015:16:53

        Речь не о Софсбувире, о котором вы писали, а

        о возможности применения лекарственного средства

        Нарлапревир в безинтерфероновой комбинации с другим противовирусным препаратом Даклатасвиром

        здесь Софсбувир не нужен

        Отредактировано: Инженер2015~15:24 07.01.20
        #1182597
        • Нет аватара Dimitriy2
          07.01.2015:30:13

          Деклатасвир тоже так же стоит огромных денег не дженерик, да и все предпочитают лечиться софосбувиром. Он раньше появился, зарекомендовал себя.

          Следующий абзац после абзаца откуда ваша цитата

          Министерством здравоохранения Российской Федерации одобрено клиническое исследование перспективной безинтерферновой комбинации Нарлапревира в комбинации с Софосбувиром, результаты будут доступны в 1 квартале 2020 года.

          #1182602
      • Нет аватара Инженер2015
        07.01.2015:25:55

        нужны для лечения 1 генотипа

        есть 6 генотипов гепатита C, вы же вырвали один и скачите радостно на нём

        Отредактировано: Инженер2015~15:29 07.01.20
        #1182601
        • Нет аватара Dimitriy2
          07.01.2015:36:39

          Ледипасфир там как база в лечении, а уже в зависимости от генотипа второе лекарство подбирается. Наш этот, нарлапрвир только для первого генотипа

          #1182607
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