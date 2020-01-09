Первый урожай клубники собрали в тепличном комплексе в подмосковной Кашире
Первый урожай клубники — более 0,7 тонны ягоды, собрали в новом тепличном комплексе компании «Агрокультура групп» в Кашире Московской области.
Компания «Агрокультура групп» реализует в Кашире проект по строительству тепличного комплекса по выращиванию ягод и клубники площадью 20 гектаров. Первые 0,7 тонны сахарной ягоды с 0,4 гектара — пробный процесс перед выращиванием ягоды в промышленных масштабах.
Клубника — ягода довольно прихотливая и, чтобы получить хороший по количеству и качеству урожай, необходимо проследить все параметры для идеального выращивания ягоды в тепличных условиях.
Если выращивание клубники в теплице организовать правильно, то она будет давать до 30-35 килограммов урожая с 1 квадратного метра. А урожай можно собирать почти каждые 2-3 месяца. Полностью проект по выращиванию ягоды в Кашире планируется реализовать в этом году. Здесь будет производиться более 1 тысячи тонн клубники в год.
По завершении строительства тепличного комплекса будет создано порядка 450 новых рабочих мест. Объем инвестиций составляет 6,1 миллиарда рублей.
Вся собранная ягода поставлена в магазины региона. Ароматная и вкусная клубника в Подмосковье круглый год — это уже реальность.
Выращивание клубники в закрытом грунте активно развивается в Московской области уже несколько лет. Компания «Агроном» из Одинцовского округа круглогодично выращивает клубнику и землянику и производит порядка 500 килограммов ягоды.
Компания «ТК Совхоз Электростальский» также будет выращивать клубнику круглогодично. На площади 35 гектаров планируется выращивать порядка 3,5 тысячи тонн свежей клубники. Первая очередь проекта будет реализована уже через 2 года. Полностью тепличный комплекс планируется построить до 2024 года.
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