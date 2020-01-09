Первый урожай клубники собрали в тепличном комплексе в подмосковной Кашире

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Первый урожай клубники — более 0,7 тонны ягоды, собрали в новом тепличном комплексе компании «Агрокультура групп» в Кашире Московской области.

Компания «Агрокультура групп» реализует в Кашире проект по строительству тепличного комплекса по выращиванию ягод и клубники площадью 20 гектаров. Первые 0,7 тонны сахарной ягоды с 0,4 гектара — пробный процесс перед выращиванием ягоды в промышленных масштабах.

Клубника — ягода довольно прихотливая и, чтобы получить хороший по количеству и качеству урожай, необходимо проследить все параметры для идеального выращивания ягоды в тепличных условиях.

Если выращивание клубники в теплице организовать правильно, то она будет давать до 30-35 килограммов урожая с 1 квадратного метра. А урожай можно собирать почти каждые 2-3 месяца. Полностью проект по выращиванию ягоды в Кашире планируется реализовать в этом году. Здесь будет производиться более 1 тысячи тонн клубники в год.

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По завершении строительства тепличного комплекса будет создано порядка 450 новых рабочих мест. Объем инвестиций составляет 6,1 миллиарда рублей.

Вся собранная ягода поставлена в магазины региона. Ароматная и вкусная клубника в Подмосковье круглый год — это уже реальность.

Выращивание клубники в закрытом грунте активно развивается в Московской области уже несколько лет. Компания «Агроном» из Одинцовского округа круглогодично выращивает клубнику и землянику и производит порядка 500 килограммов ягоды.

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Компания «ТК Совхоз Электростальский» также будет выращивать клубнику круглогодично. На площади 35 гектаров планируется выращивать порядка 3,5 тысячи тонн свежей клубники. Первая очередь проекта будет реализована уже через 2 года. Полностью тепличный комплекс планируется построить до 2024 года.

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