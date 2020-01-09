Мощность Новосибирской ГЭС возросла до 490 МВт

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C 1 января 2020 года установленная мощность Новосибирской ГЭС увеличилась на 5 МВт и теперь составляет 490 МВт. Это результат обновления гидроагрегата № 2 станции в рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро (ПКМ). В целом с момента начала программы замены гидротурбин Новосибирской ГЭС мощность станции увеличилась на 35 МВт.

Работы по модернизации гидроагрегата со станционным номером 2 с заменой гидротурбины были завершены в июне 2019 года. Результаты испытаний подтвердили возможность увеличения мощности гидроагрегата с 65 до 70 МВт.

Программа замены гидротурбин Новосибирской ГЭС стартовала в 2012 году. В результате ее реализации новые высокоэффективные турбины получили все семь гидроагрегатов станции. Повысилась надежность работы Новосибирской ГЭС, сократились сроки и стоимость ремонтов. Управление новыми турбинами ведется с помощью современной микропроцессорной системы, которая обеспечивает контроль работы оборудования с передачей всей информации в автоматизированную систему управления ГЭС.

Модернизация Новосибирской ГЭС не ограничивается заменой гидротурбин. Продолжается обновление оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 110 кВ, планируется замена оборудования ОРУ 220 кВ. Еще один перспективный проект — замена гидрогенераторов всех гидроагрегатов, что позволит увеличить мощность станции до 560 МВт.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены 61 гидротурбина, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.