Итоги 2019 года: новые боевые корабли
Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и катерам, пополнившим в 2019 году состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ России
1. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 Б-274 «Петропавловск-Камчатский»
Построена АО «Адмиралтейские верфи».
Заводской № 01614 — заложена
Технические характеристики.
Водоизмещение надводное: 2350 т.
Водоизмещение подводное: 3100 т.
Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода (надводная): 12 узлов
Максимальная скорость хода (подводная): 19,8 узлов
Глубина погружения (рабочая): 240 м.
Глубина погружения (предельная): 300 м.
Дальность плавания (под водой): 400 миль
Автономность: 45 суток
Экипаж: 60 человек
Вооружение: 8×1 ПУ ЗРК 9К310 «Игла-1» (ЗУР 9М313)
6 533 мм НТА — 18 торпед 53-65КЭ, ТЭСТ-71МЭ, РК «Калибр-ПЛ» (ПКР 3М54К, КР 3М14К) или 24 мины ДМ-1
2. Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160
Построен АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»
Заводской № 162 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: полное 1700 т.
Главные размерения: длина — 94 м, ширина — 14 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Автономность: 60 суток
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а атакже размещена 1 ДШЛ пр.02800
3. Малый ракетный корабль «Ингушетия» проекта 21631
Построен АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»
Заводской № 638 — заложен 29.08. 2014 — спущен
Технические характеристики:
Водоизмещение: полное 949 т.
Главные размерения: длина — 74,1 м, ширина — 11 м, осадка — 2,6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 2500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 52 человека
Вооружение:
1х8 ПУ 3С14-21631 УКСК 3К14 (РК «Калибр-НК» (8 КР 3М14Т))
2х6 АМС 3М-47 «Гибка» ЗРК «Игла-1М»
1х1 100 мм А-190-01 — СУ 5П-10-03 «Ласка»
1х12 30 мм АК-630М-2 «Дуэт»
2х1 14,5 мм МТПУ
4. Малый ракетный корабль «Советск» проекта 22800
Построен АО «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“»
Заводской № 252 — заложен
© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла». © Фото из открытых источников
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 800 т
Главные размерения: длина — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 3,3 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 2500 миль
Автономность: 12 суток
Экипаж: 39 человек
Вооружение:
1х8 ПУ 3С14 УКСК 3К14 «Калибр-НК» (8 КР 3М14Т)
1х1 76 мм АК-176МА — СУ МР-123-02/3 «Багира»
2х6 30 мм АК-630М
2х1 12,7 мм «Корд»
5,6. Базовые тральщики пр. 12700 «Владимир Емельянов», «Иван Антонов».
Построены «Средне-Невский ССЗ».
«Иван Антонов», заводской № 523. Заложен
«Владимир Емельянов», заводской № 524. Заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: полное 620 т
Главные размерения: длина — 51,75 м, ширина — 10,2 м, осадка — 3,68 м.
Максимальная скорость хода: 16,5 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 1680 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 44 человека
Вооружение:
1х6 30 мм АК-306 (1500 выстрелов) — опто-электронная СУ СП-520М-2
1х1 14,5 мм МТПУ-1 «Жало» (Иван Антонов — 1×1 12,7 мм 6П58 «Корд»)
2 ПУ ЗРК 9К38 «Игла» (8 ЗУР 9М39)
Мины УДМ, УДМ-2, УДМ-500, МТПК-1, МТПК-2, МРПК-1, ПМР-1, ПМР-2
Безэкипажный катер противоминной обороны «Сканда» («Иван Антонов»)
Противоминный трал системы «Александрит-ИСПУМ», «Диаманд», одинарный универсальный контактный трал ОУКТ-Б, парный контактный трал ПКТ-Б, трал-имитатор «Желатин», универсальный широкополосный акустический трал ШАТ-У
7,8. Противодиверсионные катера П-445 и «Юнармеец Дагестана»
П-445 (Владивосток, «Восточная верфь»), заводской № 8006 — заложен 06.2017 — спущен
«Юнармеец Дагестана» (Зеленодольский завод им. А.М. Горького), заводской № 990 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 138,69 т
Главные размерения: длина — 31,04 м, ширина — 7,4 м, осадка — 1,86 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 8 человек
Вооружение:
4х1 ПУ ЗРК 9К38 «Игла» (ЗУР 9М39)
1х1 14,5 мм МТПУ-1 «Жало»
1х10 55 мм гранатомет ДП-65А (гранаты РГ-55М, ГРС-55)
1х2 45 мм гранатомет ДП-64 (гранаты ФГ-45, СГ-45)
Кроме того, в состав морских сил Росгвардии г. Керчь вощел противодиверсионный катер б/н 478 пр. 21890 и 2 десантных катера пр. проекта 02510
9. Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчасткий» пр. 22100
Построен Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького
Заводской № 112 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: полное 2700 т
Главные размерения: длина — 91,8 м, ширина — 14,8 м.
Максимальная скорость хода: 20 узлов
Дальность плавания: 12000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 44 человека
Вооружение:
1х1 76 мм АК-176МА
2х1 14,5 мм МТПУ-1 «Жало»
Дополнительно, 1 вертолет Ка-27ПС
10. Пограничное патрульное судно «Забайкалье» проекта 22120
Построено ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
заводской № 053 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: полное 1155 т
Главные размерения: длина — 71 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3,4 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 6000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 20 человек
Имеется ВПП для вертолета
11,12 Пограничные сторожевые корабли «Коршун», «Кречет» пр. 03050
Построены «Вымпел», Рыбинск
Заводской № 01410 — спущен
Заводской № 01411 — спущен
Технические характеристики:
Водоизмещение: полное 112 т
Главные размерения: длина — 29,1 м, ширина — 6,48 м, осадка — 1,9 м.
Максимальная скорость хода: 22 узла
Дальность плавания: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 5 человек
Вооружение:
1 пулемет
Всего ВМФ РФ в 2018 году получил 8 кораблей и катеров суммарным водоизмещением ок. 7300 тонн (в 2018 г — 11 кораблей и катеров водоизмещением ок.18000 тонн), Береговая охрана получила 4 корабля суммарным водоизмещением ок. 4100 тонн (в 2018 — 6 кораблей и катеров водоизмещением ок. 3200 тонн).
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