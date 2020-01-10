Итоги 2019 года: новые боевые корабли

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и катерам, пополнившим в 2019 году состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ России

1. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 Б-274 «Петропавловск-Камчатский»

© Фото из открытых источников

Построена АО «Адмиралтейские верфи».

Заводской № 01614 — заложена 29.07.2017 — спущена 28.03.19 — передана 25.11.2019

Технические характеристики.

Водоизмещение надводное: 2350 т.

Водоизмещение подводное: 3100 т.

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 12 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 19,8 узлов

Глубина погружения (рабочая): 240 м.

Глубина погружения (предельная): 300 м.

Дальность плавания (под водой): 400 миль

Автономность: 45 суток

Экипаж: 60 человек

Вооружение: 8×1 ПУ ЗРК 9К310 «Игла-1» (ЗУР 9М313)

6 533 мм НТА — 18 торпед 53-65КЭ, ТЭСТ-71МЭ, РК «Калибр-ПЛ» (ПКР 3М54К, КР 3М14К) или 24 мины ДМ-1

2. Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160

Построен АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»

Заводской № 162 — заложен 25.07.2014 — спущен 08.04.2018 — подъём флага 11.06.2019

© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: полное 1700 т.

Главные размерения: длина — 94 м, ширина — 14 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Автономность: 60 суток

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а атакже размещена 1 ДШЛ пр.02800

3. Малый ракетный корабль «Ингушетия» проекта 21631

Построен АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»

Заводской № 638 — заложен 29.08. 2014 — спущен 11.06.2019 — подъём флага 28.12.2019

© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: полное 949 т.

Главные размерения: длина — 74,1 м, ширина — 11 м, осадка — 2,6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 2500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 52 человека

Вооружение:

1х8 ПУ 3С14-21631 УКСК 3К14 (РК «Калибр-НК» (8 КР 3М14Т))

2х6 АМС 3М-47 «Гибка» ЗРК «Игла-1М»

1х1 100 мм А-190-01 — СУ 5П-10-03 «Ласка»

1х12 30 мм АК-630М-2 «Дуэт»

2х1 14,5 мм МТПУ

4. Малый ракетный корабль «Советск» проекта 22800

Построен АО «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“»

Заводской № 252 — заложен 24.12.2015 — спущен 24.11.17 — подъём флага 12.10.2019

© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла». © Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 800 т

Главные размерения: длина — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 3,3 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 2500 миль

Автономность: 12 суток

Экипаж: 39 человек

Вооружение:

1х8 ПУ 3С14 УКСК 3К14 «Калибр-НК» (8 КР 3М14Т)

1х1 76 мм АК-176МА — СУ МР-123-02/3 «Багира»

2х6 30 мм АК-630М

2х1 12,7 мм «Корд»

5,6. Базовые тральщики пр. 12700 «Владимир Емельянов», «Иван Антонов».

Построены «Средне-Невский ССЗ».

«Иван Антонов», заводской № 523. Заложен 25.01.2017 — спущен 25.04.2018 — подъем флага 26.01.2019

© Фото из открытых источников

«Владимир Емельянов», заводской № 524. Заложен 20.04.2017 — спущен 30.05.2019 — подъем флага 28.12.2019.

© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: полное 620 т

Главные размерения: длина — 51,75 м, ширина — 10,2 м, осадка — 3,68 м.

Максимальная скорость хода: 16,5 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 1680 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 44 человека

Вооружение:

1х6 30 мм АК-306 (1500 выстрелов) — опто-электронная СУ СП-520М-2

1х1 14,5 мм МТПУ-1 «Жало» (Иван Антонов — 1×1 12,7 мм 6П58 «Корд»)

2 ПУ ЗРК 9К38 «Игла» (8 ЗУР 9М39)

Мины УДМ, УДМ-2, УДМ-500, МТПК-1, МТПК-2, МРПК-1, ПМР-1, ПМР-2

Безэкипажный катер противоминной обороны «Сканда» («Иван Антонов»)

Противоминный трал системы «Александрит-ИСПУМ», «Диаманд», одинарный универсальный контактный трал ОУКТ-Б, парный контактный трал ПКТ-Б, трал-имитатор «Желатин», универсальный широкополосный акустический трал ШАТ-У

7,8. Противодиверсионные катера П-445 и «Юнармеец Дагестана»

© Фото из открытых источников

П-445 (Владивосток, «Восточная верфь»), заводской № 8006 — заложен 06.2017 — спущен 12.10.2018 — подъем флага 14.01.2019.

«Юнармеец Дагестана» (Зеленодольский завод им. А.М. Горького), заводской № 990 — заложен 24.04.2019 — подъем флага 30.08.2019

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 138,69 т

Главные размерения: длина — 31,04 м, ширина — 7,4 м, осадка — 1,86 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 8 человек

Вооружение:

4х1 ПУ ЗРК 9К38 «Игла» (ЗУР 9М39)

1х1 14,5 мм МТПУ-1 «Жало»

1х10 55 мм гранатомет ДП-65А (гранаты РГ-55М, ГРС-55)

1х2 45 мм гранатомет ДП-64 (гранаты ФГ-45, СГ-45)

Кроме того, в состав морских сил Росгвардии г. Керчь вощел противодиверсионный катер б/н 478 пр. 21890 и 2 десантных катера пр. проекта 02510

9. Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчасткий» пр. 22100

Построен Зеленодольский ССЗ им. А.М.Горького

© Фото из открытых источников

Заводской № 112 — заложен 15.06.2015 — спущен 01.06.2018 — подъем флага 03.09.2019

Технические характеристики:

Водоизмещение: полное 2700 т

Главные размерения: длина — 91,8 м, ширина — 14,8 м.

Максимальная скорость хода: 20 узлов

Дальность плавания: 12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 44 человека

Вооружение:

1х1 76 мм АК-176МА

2х1 14,5 мм МТПУ-1 «Жало»

Дополнительно, 1 вертолет Ка-27ПС

10. Пограничное патрульное судно «Забайкалье» проекта 22120

Построено ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

заводской № 053 — заложен 30.05.2018 — спущен 18.04.19 — подъём флага 14.08.2019

© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: полное 1155 т

Главные размерения: длина — 71 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3,4 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 20 человек

Имеется ВПП для вертолета

11,12 Пограничные сторожевые корабли «Коршун», «Кречет» пр. 03050

Построены «Вымпел», Рыбинск

Заводской № 01410 — спущен 11.10.2018 — подъем флага 04.2019

Заводской № 01411 — спущен 17.10.2018 — подъем флага 04.2019

© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: полное 112 т

Главные размерения: длина — 29,1 м, ширина — 6,48 м, осадка — 1,9 м.

Максимальная скорость хода: 22 узла

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 5 человек

Вооружение:

1 пулемет

Всего ВМФ РФ в 2018 году получил 8 кораблей и катеров суммарным водоизмещением ок. 7300 тонн (в 2018 г — 11 кораблей и катеров водоизмещением ок.18000 тонн), Береговая охрана получила 4 корабля суммарным водоизмещением ок. 4100 тонн (в 2018 — 6 кораблей и катеров водоизмещением ок. 3200 тонн).