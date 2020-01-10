Во Владимирской области открыт новый детский сад «Радуга» на 108 мест
На строительство нового детского сада в Боголюбовском поселении понадобилось 9 месяцев и больше 80 млн рублей.
В дошкольном учреждении создана необходимая материально-техническая база, включающая в себя многофункциональные помещения с интерактивными средствами обучения, современным развивающим и обучающим оборудованием, новой мебелью и игрушками.
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