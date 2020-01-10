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Детские сады и школы

Детский сад на 120 мест открыли в Благовещенске Амурской области

 © opt-25829.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

В микрорайоне «Подсолнухи» Благовещенска открыли новый детский сад, в который получили путевки 120 детей. Учреждение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания малышей.

Площадь двухэтажного здания составляет 3188 квадратных метров. На них разместились современный пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для дополнительных занятий и пост охраны с выводом системы видеонаблюдения по всему периметру детского сада как снаружи, так и внутри.
Источник: https://portamur.ru/news/detail/det...kiy-sad-otkryili-v-blagoveschenske/

новый детсад, Амурская область
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