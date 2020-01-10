Детский сад на 120 мест открыли в Благовещенске Амурской области

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В микрорайоне «Подсолнухи» Благовещенска открыли новый детский сад, в который получили путевки 120 детей. Учреждение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания малышей.

Площадь двухэтажного здания составляет 3188 квадратных метров. На них разместились современный пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для дополнительных занятий и пост охраны с выводом системы видеонаблюдения по всему периметру детского сада как снаружи, так и внутри.