Детский сад на 120 мест открыли в Благовещенске Амурской области
© opt-25829.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
В микрорайоне «Подсолнухи» Благовещенска открыли новый детский сад, в который получили путевки 120 детей. Учреждение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания малышей.
Площадь двухэтажного здания составляет 3188 квадратных метров. На них разместились современный пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты для дополнительных занятий и пост охраны с выводом системы видеонаблюдения по всему периметру детского сада как снаружи, так и внутри.
Читайте также...
- Детский сад на 230 мест открыт в строящемся городе Циолковский
- В Белогорске Амурской области открыли детский сад на 170 мест
- Детский сад на 240 мест открыли в Самаре
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!