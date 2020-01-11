О ходе работ на Амурском ГПЗ в декабре 2019 года

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Общий прогресс реализации проекта Амурского ГПЗ в декабре 2019 года составил 54,2%. Производятся строительные работы на всех шести технологических линиях. На первых трех линиях установлено основное крупногабаритное оборудование — колонны разделения газа. Первые две технологические линии планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).