Учебный полигон для обучения специалистов «Транснефти» открыт в Амурской области

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Тренировочная площадка — совместный проект «Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций» и компании «Транснефть-Дальний Восток», при поддержке которой был построен учебный корпус.

Сейчас здесь располагаются учебные стенды для изучения основ работы с герметизаторами, аппаратами для резки труб большого диаметра. Для зоны работы на высоте закуплено страховочное огнеупорное оборудование. Оформлены стенды по охране труда, пожарной безопасности.

Создание этого полигона продиктовано строительством второй очереди трубопровода системы «Восточная Сибирь — Тихий океан». Нефтепровод — сложный инженерный объект, и здесь применяется высокоточное оборудование, на котором должны работать квалифицированные специалисты. Раньше отправляли специалистов с Дальнего Востока на учебу в центральные регионы России. Сейчас полигон в Белогорске позволит на самом современном оборудовании и с учетом современных стандартов качественно готовить студентов, грамотно и безопасно выполнять работы на различных производственных объектах.

© www.amurobl.ru

© www.amurobl.ru

© www.amurobl.ru

© www.amurobl.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS !