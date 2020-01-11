Уралкриомаш отправил компании «НОВАТЭК-Челябинск» новое оборудование для завода СПГ

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Уралкриомаш (входит в группу УВЗ) отправил компании «НОВАТЭК — Челябинск» оборудование для нового завода по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске.

По заказу региональной газовой компании «НОВАТЭК-Челябинск» в рамках политики импортозамещения уральскими криогенщиками разработана и изготовлена система оборудования «Блок хранения и выдачи сжиженного природного газа». В нее входят четыре криогенные емкости объемом 100м3 в вертикальном исполнении. Такие изделия предприятие производит впервые.

«Для нас важно участвовать в перспективном проекте компании НОВАТЭК, — подчеркнул первый заместитель генерального директора Уралкриомаша Павел Забродский. — Заказ выполнили в максимально сжатые сроки: к разработке приступили в мае 2019 г, а в декабре отправили первую партию готовых изделий. Стратегия развития предприятия связана с развитием проектов использования СПГ в России. Исполнив в срок все договорные обязательства, мы подтверждаем готовность работать по данной тематике в перспективе».

Криогенные емкости для СПГ производства Уралкриомаш будут установлены в Магнитогорске, где компания «НОВАТЭК-Челябинск» завершает строительство завода по производству сжиженного природного газа. Проектная мощность строящегося предприятия — 5000 кг/ч. Для получения СПГ на заводе будет использоваться дроссельно-детандерный цикл, с предварительной осушкой и очисткой природного газа и рекуперацией холода в системе теплообменных аппаратов.

Перед отправкой оборудование прошло приемо-сдаточные испытания на производственной площадке Уралкриомаша. Процесс контролировали представители заказчика. В январе-феврале на заводе в Магнитогорске пройдут пуско-наладочные работы, в которых будут участвовать и специалисты Уралкриомаша.