Как производят поезда для метро и рельсовые автобусы на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах

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21 февраля 2019-го года АО «Трансмашхолдинг» представил новый рельсовый автобус РА-3. 22 июля РА-3 прошел сертификацию, подтверждающую соответствие требованиям безопасности жд транспорта и пассажирских перевозок. К концу того же месяца МЕТРОВАГОНМАШ отправил первые три рельсовых автобуса на Сахалин и приступил к сборке 23 составов, заказанных АО «ЦППК».

С 2016 года на заводе начат выпуск новой серии поездов «Москва». На начало октября 2019 г. завод уже изготовил 174 состава общей численностью 1294 вагона. Поезда «Москва» работают в метрополитенах Москвы, Баку и Ташкента.

И все это на фоне масштабной реконструкции завода, направленной на внедрение концепции Индустрия 4.0.

В общем, в жизни МЕТРОВАГОНМАШа происходит много интересного. И это хороший повод познакомиться с предприятием поближе и посмотреть на него «от и до».

Детали

С чего начинается вагон? С чистого стального листа.

В зависимости от толщины листов для вырезания заготовок используется газовая, плазменная или лазерная резка. Затем в дело вступают профилегибочные станки, формовочные и вырубные штампы.

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Детали трубопроводов, кондуиты, поручни и прочая гарнитура для вагонов изготавливаются в механосборочном цехе. Его пространство поделено на зоны. Каждая зона ориентирована на изготовление определенных видов продукции. Оборудование внутри зоны сгруппировано по операциям технологического процесса. Необходимые детали и полуфабрикаты хранятся в специально выделенной зоне, организованной по принципу супермаркета: они рассортированы по видам продукции и типам операций.

Готовые детали и узлы отправляются на склад, где из них формируются комплекты для сборочных позиций. В сборочные цеха на каждую позицию поступают только те комплектующие, которые устанавливаются в ходе выполнения операций, выполняемых на этой позиции.

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© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

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Кузова

Кузова вагонов собираются в сборочно-сварочном цехе.

Сперва изготавливаются основные узлы: рама, боковые, торцевые стены и крыша. Их сборка начинается с закладки: детали элемента кузова выкладываются в компоновки (специальные зажимы для фиксации деталей), установленные на стапельные плиты. Затем выполняется сварка.

Готовые узлы доставляются на сборочную линию цеха. Здесь рама вагона устанавливается строго горизонтально на 20 опор. На нее монтируются технологические рамки. Затем устанавливаются боковые стены. Они крепятся к технологическим рамкам, фиксируются в нужном положении и привариваются к раме вагона. Вслед за ними устанавливаются торцевые стены и крыша.

После этого технологические рамки демонтируются, кузов опускается на технологические тележки и переводится на вторую сборочную позицию, где завершается его сварка. Далее выполняется обработка сварных швов.

На этом сборка кузова метровагона завершается. Далее на головные кузова устанавливается маска — там будет размещаться кабина машиниста. Она изготавливается отдельно, имеет металлический каркас и пластиковую облицовку.

Готовый кузов устанавливают на три опоры и делают обмер. Кузова, прошедшие контроль, отправляются на окраску.

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Окраска

Сперва готовый кузов направляется в комплекс абразивной обработки. Здесь он подвергается дробеструйной очистке от ржавчины, окалины и прочей грязи. Затем кузов переводят в окрасочно-сушильную установку и покрывают грунтом.

После высыхания грунта кузов переводится в другую окрасочно-сушильную камеру, где окрашивается эмалями.

Для окраски малых деталей применяется конвейерная линия, на которой детали последовательно проходят очистку, обезжиривание, грунтование и покрытие эмалями. После высыхания они пакуются и отправляются в сборочные цеха.

Туда же уходят кузова вагонов.

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Тележки

Рамы тележек для поездов «Москва» изготавливают на ТВЗ, а рамы тележек для РА-3 на МЕТРОВАГОНМАШ.

Сборка тележек выполняется на автоматизированной линии. Ее спроектировали и смонтировали специалисты МЕТРОВАГОНМАШа. Линия обеспечивает выпуск до 1,5 тыс. тележек в год, что на 40% превышает производительность старого тележечного производства. При этом время выпуска одной тележки удалось сократить на 30%.

Сборка тележки начинается с обвязывания рамы: на нее устанавливают электропроводку, трубы пневмосистемы, блок-тормоза.

Параллельно с этим на валы редуктора и электродвигателя одеваются полумуфты. Затем выполняется подготовка колесных пар: на них устанавливаются редукторы и буксы.

После этого колесные пары фиксируют на технологической тележке. На них устанавливают пружины, а затем кантователем опускают «обвязанную» раму.

Подсобранную тележку скрепляют болтами, устанавливают на нее электродвигатели, гасители колебаний, пневморессоры и тягу, которой тележка соединяется с кузовом вагона.

Собранная тележка проходит испытания: ее устанавливают на специальный стенд, подают напряжение на двигатели и имитируют движение тележки на максимально допустимой скорости.

А затем ее отправляют в вагоносборочный цех.

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Метровагоны

Вагоны метро собираются в вагоносборочном цехе. Здесь организовано три сборочные линии, каждая из которых состоит из семи позиций.

На каждой позиции выполняется определенный набор сборочных операций. Вместе с вагоном на позицию подаются комплектующие и агрегаты, которые устанавливаются на этом этапе сборки. Когда операции выполнены, вагон перемещается на следующую позицию.

Сборка вагона начинается с монтажа окон, дверных механизмов, пола и наружной гарнтитуры. После этого он устанавливается на высокие технологические тележки, которые позволяют одновременно выполнять работы как внутри вагона, так и под ним.

Далее под вагоном прокладываются напорная и тормозная магистрали, устанавливаются накопители и прочие приборы пневматики, монтируются силовые кабели.

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Одновременно внутри вагона прокладывается электропроводка, устанавливается световая линия, монтируется оборудование в кабине машиниста.

Когда кабели уложены и сделаны необходимые соединения, выполняется утепление и облицовка салона, устанавливаются диваны, монтируются поручни и прочая внутрисалонная фурнитура.

Затем проводятся испытания электрических цепей на пробой, а пневматических магистралей — на падение давления.

Завершается сборка вагона опусканием на штатные тележки и соединением тяговых двигателей и тормозного механизма тележки с системами вагона.

Собранные вагоны формируются в составы, подвергаются стационарным испытаниям и обкатываются по путям завода. Затем них формируются составы.

Ежедневно из ворот вагоносборочного цеха выходит три новеньких вагона «Москва».

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© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

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Рельсовые автобусы

Рельсовые автобусы РА-3 собирают в цехе изделий малых серий на сборочной линии, состоящей из шести позиций.

Конструктивно РА-3 может иметь двух- и трехвагонную конфигурации. В первом случае он состоит из двух головных вагонов, во втором из двух головных и промежуточного вагонов.

Процесс сборки рельсового автобуса напоминает процесс сборки метровагонов, за исключением некоторых особенностей.

Сборка вагона начинается с установки пола, окон, дверных механизмов, внешней гарнитуры. Затем он устанавливается на высокие тележки и перемещается на вторую позицию. А на первую позицию подается корпус второго головного вагона рельсового автобуса.

Начиная со второй позиции сборка обоих головных вагонов рельсового автобуса ведется синхронно. На них устанавливается крышевое оборудование с обтекателями, монтируются тормозные магистрали, силовые кабели, электрическое и пневматическое оборудование, внутрисалонное освещение, оформляется интерьер. Затем проводятся испытания пневматической и электрической систем.

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© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Сборка рельсового автобуса заканчивается тем, что на головные вагоны подвешивается силовая установка (дизель-генератор), а затем вагоны опускаются на тележки и соединяются между собой.

Отправка

Собранные составы направляются в цех отправки готовой продукции.

Там поезда проходят приемку представителем заказчика, комплектуются ЗИП-ом и готовятся к отправке.

Отсюда мытищинские поезда разбегаются по всему миру. Сейчас они работают уже в 19 метрополитенах в 11 странах мира и ежедневно перевозят 16 млн. пассажиров.

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© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

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