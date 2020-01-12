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Детские сады и школы

Новые школы открываются в Чеченской Республике

10 января в Шелковском районе Чечни открылась новая школа на 720 мест

Школа оборудована современной материально-технической базой, полностью укомплектована педагогическими кадрами, соответствует требованиям технического и санитарно-гигиенического регулирования. Её строительство и своевременный ввод в эксплуатацию благотворно сказались на решении проблемы, связанной с перегруженностью трёх других школ Шелковского район района.

Ещё одна школа, тоже на 720 мест, открылась 10 января в Гудермесе

Для учеников предусмотрены комфортабельные учебные классы, актовый зал, библиотека с читальным залом, просторная столовая, медицинский пункт, отдельный блок с современным спортзалом.

В 2020 году для решения проблемы вторых и третьих смен в Чеченской республике запланировано строительство 11 школ в рамках национального проекта «Образование».

Новая школа была открыта 29 августа 2019 года в селе Махкеты Веденского района

Здание школы представляет собой 3-х этажный комплекс, состоящий из учебного корпуса, спортзала и пищеблока. В учебном заведении также предусмотрены архив, актовый зал на 600 мест и комната для родителей.

Кроме того, во дворе построена спортплощадка, состоящая из беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадок.

Перед зданием школы разбит парк общей площадью 1700 м2.

В школе учится 720 детей.
Источник: https://www.grozny-inform.ru/news/culture/116166/

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новая школа , Чеченская Республика , сельская жизнь
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    12.01.2022:44:09

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    Отредактировано: Сергей Котенко~23:01 12.01.20
    #1183426
  • Нет аватара GenOfDrag
    12.01.2023:09:04

    на 720 посадочных мест.

    Грамотеи-журналюги… Жаль, цензуру отменили, каждый лепит статьи во что горазд.

    Отредактировано: GenOfDrag~23:09 12.01.20
    #1183428
  • goryachee_leto goryachee_leto
    13.01.2001:11:46

    Про Кавказ: Васильев в Дагестане просил кадры из других регионов, у матери знакомая была прикомандирвоана к Минобру местному. Смотрела документы и по ним в одном горном селе было кажется 300 детей, а за последний год осталось 80 детей — люди активно спускаются с гор в Махачкалу, Каспийск и др. города, хотя в селе есть газ, свет и т. д. Кто побогаче, то те даже в Мск, Питер стараются, а детей в студенты в столичные.

    #1183447
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