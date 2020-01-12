Новые школы открываются в Чеченской Республике
10 января в Шелковском районе Чечни открылась новая школа на 720 мест
Школа оборудована современной материально-технической базой, полностью укомплектована педагогическими кадрами, соответствует требованиям технического и санитарно-гигиенического регулирования. Её строительство и своевременный ввод в эксплуатацию благотворно сказались на решении проблемы, связанной с перегруженностью трёх других школ Шелковского район района.
Ещё одна школа, тоже на 720 мест, открылась 10 января в Гудермесе
Для учеников предусмотрены комфортабельные учебные классы, актовый зал, библиотека с читальным залом, просторная столовая, медицинский пункт, отдельный блок с современным спортзалом.
В 2020 году для решения проблемы вторых и третьих смен в Чеченской республике запланировано строительство 11 школ в рамках национального проекта «Образование».
Новая школа была открыта 29 августа 2019 года в селе Махкеты Веденского района
Здание школы представляет собой 3-х этажный комплекс, состоящий из учебного корпуса, спортзала и пищеблока. В учебном заведении также предусмотрены архив, актовый зал на 600 мест и комната для родителей.
Кроме того, во дворе построена спортплощадка, состоящая из беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадок.
Перед зданием школы разбит парк общей площадью 1700 м2.
В школе учится 720 детей.
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