Новые школы открываются в Чеченской Республике

10 января в Шелковском районе Чечни открылась новая школа на 720 мест

Школа оборудована современной материально-технической базой, полностью укомплектована педагогическими кадрами, соответствует требованиям технического и санитарно-гигиенического регулирования. Её строительство и своевременный ввод в эксплуатацию благотворно сказались на решении проблемы, связанной с перегруженностью трёх других школ Шелковского район района.

Ещё одна школа, тоже на 720 мест, открылась 10 января в Гудермесе

Для учеников предусмотрены комфортабельные учебные классы, актовый зал, библиотека с читальным залом, просторная столовая, медицинский пункт, отдельный блок с современным спортзалом.

В 2020 году для решения проблемы вторых и третьих смен в Чеченской республике запланировано строительство 11 школ в рамках национального проекта «Образование».

Новая школа была открыта 29 августа 2019 года в селе Махкеты Веденского района

Здание школы представляет собой 3-х этажный комплекс, состоящий из учебного корпуса, спортзала и пищеблока. В учебном заведении также предусмотрены архив, актовый зал на 600 мест и комната для родителей.

Кроме того, во дворе построена спортплощадка, состоящая из беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадок.

Перед зданием школы разбит парк общей площадью 1700 м2.

В школе учится 720 детей.