«Роснефть» реализовала масштабный проект по энергоснабжению Уватской группы месторождений

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Компания «РН-Уватнефтегаз», входящая в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», реализовала в Тюменской области масштабный проект по энергоснабжению Уватской группы месторождений. В рамках проекта на Тямкинском, Протозановском и Усть-Тегусском месторождениях введены в эксплуатацию три электроподстанции суммарной установленной мощностью 502 МВА и линии электропередачи 220 кВ протяженностью 320 км.

Это — один из крупнейших энергопроектов НК «Роснефть» за последние несколько лет. Подключение к единой энергетической системе новых производственных объектов предприятия позволило полностью удовлетворить растущие потребности в электроэнергии Уватского проекта, а также повысить надежность энергоснабжения и эффективность эксплуатации автономных месторождений «РН-Уватнефтегаза».

Управление объектами энергетики ведется из уникального оперативно-диспетчерского центра в г. Тюмени. Сбор, обработку и хранение данных о параметрах режимов работы энергосистем производит программный комплекс отечественного производства. Высокая степень автоматизации объектов позволяет диспетчеру в режиме реального времени управлять работой энергосистем и прогнозировать возможные технологические отклонения.

На сегодняшний день объекты Уватского проекта потребляют 100 МВт от внешней сети. Ввод новых энергетических мощностей позволит предприятию увеличить темпы развития Уватского проекта и повысить производственную эффективность.