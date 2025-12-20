«РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») осуществил запуск современной подстанции 110 кВ «Ярус». Это ключевой инфраструктурный объект для Южно-Венихъяртского месторождения, который обеспечит надёжное и качественное электроснабжение группы новых скважин, что позволит увеличить объём добычи углеводородов и подготовить инфраструктуру для освоения перспективных участков.

Новая подстанция обеспечит растущее энергопотребление промысла в связи с бурением скважин и вводом в эксплуатацию высокотехнологичных установок подготовки сырья. Ранее энергоснабжение объектов осуществлялось с удалённых источников.

Подстанция 110 кВ «Ярус» мощностью 25 МВА состоит из двух модулей, которые размещены на передвижных платформах. Объект оснащен современным силовым и коммутационным оборудованием отечественного производства. Высокотехнологичная микропроцессорная релейная защита и система телемеханики обеспечили полную интеграцию в существующий оперативно-информационный комплекс. Это позволяет дистанционно в режиме реального времени контролировать все ключевые параметры, оперативно реагировать на изменения в сети и управлять режимами работы с центрального диспетчерского пункта предприятия, сводя к минимуму присутствие персонала на объекте.

Оборудование и конструкция обеспечивают работу при низких температурах до -55°C. При проектировании подстанции были применены решения, минимизирующие воздействие на экосистему Уватского района. Использованы экологичные материалы, предусмотрена система сбора масел, прокладка подъездных путей не наносит ущерба растительному покрову.

Создание энергетической инфраструктуры для объемов бурения новых скважин на лицензионных участках Уватского проекта продолжается. Сегодня предприятие эксплуатирует более 540 подстанций различного класса напряжения, 90 распределительных устройств и линий электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью более 3,2 тыс. км.