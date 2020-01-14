Тепличный рост. Урожай овощей в закрытом грунте превысил 1,2 млн тонн

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Летом 2019 года Минсельхоз прогнозировал, что урожай овощей, выращенных в защищенном грунте, составит 1,4 млн т (+38,5% к объему 2018-го). Достичь этого показателя не удалось, но сбор тем не менее получился рекордным. По оценке «Теплиц России», производство достигло 1,24 млн т, что на 13% выше уровня предыдущего года. Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) оценивает урожай в 1,26 млн т.

Указанный рост обеспечен как за счёт ввода новых площадей (около 260 га), так и за счёт модернизации действующих теплиц и выхода проектов, построенных в 2018 году, на полную мощность. Фермерские теплицы дадут еще около 50-55 тыс. т, полагает гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.

То есть совокупный урожай всех товарных производителей в защищенном грунте (включая весенние неотапливаемые теплицы и парники) должен составить 1,3 млн т, что примерно на 15% больше, чем годом ранее, информирует она. На огурец в общем объеме производства придется порядка 50-54%, на томат — 40-44%.

Год не без трудностей

По оценке «Технологий Роста», в 2019 году в эксплуатацию введено 230 га зимних теплиц четвертого и пятого поколений, а вышло из строя около 45-50 га. По данным Плодоовощного союза, новые тепличные комплексы заняли 260 га, что меньше, чем в 2018-м, когда было построено 300 га зимних теплиц. «Выпасть» из оборота должно было порядка 57 га старых мощностей, утверждает директор организации Михаил Глушков.

В целом за последние три года выбыло 264 га тех тепличных предприятий, которые нецелесообразно модернизировать или реконструировать. Со временем количество таких комплексов будет сокращаться, считает эксперт. ИКАР оценивает общую площадь запущенных в эксплуатацию и заявленных к вводу теплиц в 2019 году примерно в 320 га.

В целом же 2019 год для тепличной отрасли ознаменовался изменениями в системе государственной поддержки — было прекращено возмещение инвесторам капитальных затрат на строительство и модернизацию теплиц, обращает внимание Гольфанд. Глушков среди глобальных факторов, которые влияли в ушедшем году на экономику тепличных предприятий, выделяет снижение оптовых цен в отдельные периоды года и повышение себестоимости продукции. Так, негативным сигналом для инвесторов является постоянное увеличение тарифов на газ и электроэнергию. По имеющимся у Плодоовощного союза данным, в ряде регионов тарифы на газ в 2019 году выросли на 18%, на электричество — на 10%. Это привело к росту доли энергозатрат в себестоимости продукции с 44% до 50%, что крайне негативно сказывается на рентабельности производства овощей, которая опустилась до 11,8%, утверждает Глушков.

На затраты значительно повлияло и повышение НДС с 18% до 20%. В результате закупочные цены на все расходные материалы, энергоносители и транспортные услуги тоже выросли более чем на 2%, что привело к удорожанию продукции. Например, средняя цена реализации огурцов тепличными комбинатами за период с января по октябрь 2019 года составила 80,2 руб./кг (в 2018-м — 70 руб./кг), а томатов — 88,9 руб./кг (74 руб./кг). Увеличение затрат совпла с падением оптовых цен в ноябре 2019 года. Из-за тёплой осени на рынке европейской территории России наблюдался некоторый избыток огурца, что привело к значительному снижению цен на него по отношению к среднегодовым значениям в осенние месяцы.

Отмена возмещения CAPEX снизила инвестиционную привлекательность тепличной отрасли, но, как показал завершившийся год, никто из профильных инвесторов от своих проектов не отказался.

Крупные тепличные холдинги продолжили увеличивать свои площади защищенного грунта и уже приступили к реализации новых проектов, которые выйдут на рынок в 2020—2021 годах. Такие компании, как «Эко-культура», «Горкунов», «Агрокультура групп», «Долина овощей», «РОСТ», и некоторые другие уже наработали многолетний отраслевой опыт в тепличном овощеводстве, успешно решают задачи не только по строительству новых теплиц, агрономии или производству, но и по сбыту выращенной продукции и продвижению своих брендов, имеют хорошие финансовые показатели. «Они смогли сделать сложные производства овощей в закрытом грунте коммерчески выгодным бизнесом и продолжают его интенсивное и экстенсивное развитие», — говорит эксперт.

«Агрокультура групп» в Подмосковье и «Агро-Инвест» в Калужской области последние три года тоже планомерно расширяют свои площади и к настоящему моменту уже выращивают овощи на 80 и 100 га каждый, причем основная часть их мощностей оснащена светокультурой, что резко повышает годовую урожайность и обеспечивает непрерывность сбора и реализации.

В Ленинградской области в ушедшем году восстановлен ТК «Дары природы», идет плановая реконструкция теплиц компании «Выборжец», рассказывает Решетникова.

Осенью введены в эксплуатацию первые очереди:

— ТК «Журиничи» в Брянской области,

— ТК «Смоленский» (УК «Горкунов»),

— «Новочебоксарский» в Чувашии («Ренова»),

— ТК «Горный» (родственное предприятие с «Чурилово») в Челябинской области.

Все они собрали первые урожаи в светокультуре уже до конца 2019 года. оэтому даже с учётом отказа некоторых потенциальных инвесторов от строительства заявленных проектов отрасль пока сохраняет повышательный тренд по валовому сбору и производственным мощностям. Доля теплиц четвертого и пятого поколений уже приблизилась к отметке в 50% от общей площади зимних тепличных комплексов.

Среди крупных инвестпрограмм можно выделить в первую очередь новые проекты компании «РОСТ», которая расширяет свою географию и начинает строительство теплиц в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом компания активно внедряет на своих производствах и самые передовые технологии. В частности, в Луховицком районе Московской области холдинг выращивает свою продукцию с использованием межрядной LED-досветки Philips. Кроме того, на этом же комбинате «РОСТ» создал распределительный центр, оснащенный автоматическими сортировочно-упаковочными линиями мощностью до 500 т овощей в сутки, собственным складом на 3 тыс. палетомест и холодильниками, рассчитанными на хранение более 2 тыс. т овощной продукции.

Тем не менее были и те компании, которые после отмены возмещения части понесенных затрат на строительство или модернизацию теплиц не смогли до конца реализовать новые проекты или обанкротились. Так, один из крупнейших в Краснодарском крае ­ТК «Белореченский», который планировал в 2019-м вводить новую очередь, в сентябре был признан банкротом, а на ТК «Ростовский» (Ростовская область) никак не найдется инвестор с учетом того, что потребуется много вложений в модернизацию. Трудности возникли и у компании «Премиум Тула», а также у «Томата» в Воронежской области.

В то же время в ушедшем году были и определенные позитивные моменты. Например, был увеличен срок предоставления льготных кредитов на создание тепличных комплексов с 8 до 12 лет (ранее предоставление таких кредитов планировалось прекратить с 2020 года). Ведётся работа и по пролонгации уже выданных займов.

Затраты растут

Сами производители называют год вполне неплохим, хотя увеличение себестоимости и вызывает у них некоторое беспокойство. Но участники рынка готовы и дальше вкладываться в теплицы.

Для предприятия «Тепличное» (Мордовия) год сложился удачно. В завершившемся году компания увеличила мощность, запустив новые теплицы на светокультуре. Инвестиции составили 1,9 млрд руб. Площадь комплекса теперь составляет 30 га, из них 84% занимают огурцы, томаты — 15%, а салатная линия и баклажаны — 1%. Средняя урожайность всех культур по предприятию (с досветкой и без учета досвечивания) поднялась с 78 до 97 кг/м2, огурцы дали 146 кг/м2, отдельные позиции — 163 кг/м2.

Также «Тепличное» провело модернизацию уже имеющихся теплиц на 6,5 га с вложениями в 503 млн руб. В 2020 году планируется построить еще 8,4 га новых мощностей на имеющейся площадке в Саранске и 5,5 га в 100 км от города — в Большом Игнатове. С учетом ввода данных площадей компания получит до 30 тыс. т овощей разных видов в 2020 году и более 40 тыс. т в 2022-м.

Новые площади «Тепличного» в 8,4 га подключены уже не к собственной, а к федеральной электросети. «Эта электроэнергия обходится дороже (3,5 руб./кВт с НДС), чем получаемая на нашей собственной станции (2 руб./кВт), поэтому доля затрат по этому направлению выросла с 18% до 24%", — отмечает главный экономист «Тепличного» Валентина Меркушкина. Правда, данное увеличение себестоимости в итоге было успешно скомпенсировано подъемом рыночных цен, признает она. Цены в ушедшем году были в среднем на 10% выше, чем в 2018-м. Резкое их снижение произошло только в ноябре. В среднем за 10 месяцев 2019 года цена на огурцы составила 76,5 руб./кг против 67,8 руб./кг годом ранее. Томат, выращенный на досвечивании, соответственно стоил 101,8 руб./кг и 97,5 руб./кг.

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Одним из важных факторов, влияющих на развитие бизнеса как в ушедшем году, так и ранее является кадровый дефицит. «Людиново Калужской области, где находится наше производство, является сравнительно небольшим населенным пунктом, поэтому не всегда просто находить новую рабочую силу, — говорит и директор по продажам ТД «Мое лето» (владеет тепличным комплексом «Агро-Инвест») Евгения Панкратова. — В связи с этим мы постоянно занимаемся поиском и переподготовкой кадров, а также стараемся улучшать условия работы уже существующих сотрудников».

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«2019 год был положительным для компании, все ключевые цели были достигнуты», — высказывается гендиректор «Агро-Инвест» Ольга Гуряева. Несмотря на то, что ситуация на рынке нестабильна и чувствовалось высокое ценовое давление со стороны зарубежных конкурентов, которые поставляли продукцию с более низкой стоимостью, на рынке продолжалось успешное импортозамещение, активно вводились в строй новые тепличные комплексы. «У нас большие объемы производства, но в то же время нам достаточно тяжело конкурировать с турецкими производителями, которые могут выращивать овощи без использования досветки», — поясняет топ-менеджер.

В ушедшем году «Агро-Инвест» произвёл 40 тыс. т овощей. В 2020 году с учетом ввода новых теплиц урожай увеличится до 80 тыс. т. Площадь тепличного комплекса, расположенного в Людинове Калужской области, составляет 105 га. Предприятие выращивает более 50 различных сортов свежих овощей. В 2019-м была запущена премиальная «Золотая коллекция», где представлены лучшие сорта томатов со всего мира. Среди них Брауни, Кумато Черри, Мама Мия, Брио, Страбена. «На данный момент мы наращиваем долю упакованной продукции под собственным брендом двух продуктовых линеек — «Золотой коллекции» и «Классической коллекции», куда попадают только оптимальные по форме, цвету и вкусовым качествам плоды», — делится Гуряева.

Мощностям «Козинского тепличного комбината» (Смоленская область) — всего 6 га — уже 30 лет. «У нас два оборота: первый (огурцы) с февраля по конец июня, второй (томаты) с сентября по конец ноября, совсем немного отведено под салат», — рассказывает начальник отдела продаж предприятия Александр Белокопытов. По его словам, в 2019 году стало особенно заметно увеличение предложения огурца на рынке: цены падают, что очень чувствительно для производителей в мае-июне. В то же время выросла себестоимость продукции, в первую очередь из-за удорожания удобрений и повышения зарплат сотрудников.

Однако продукция «Козинского тепличного комбината» относится к сегменту высококлассной благодаря ее качеству и реализуется по ценам чуть выше среднерыночных. «Покупатели стали разборчивее в качестве — хорошие овощи находят потребителя, несмотря на более высокую цену, — уверяет Белокопытов. — Свои овощи мы реализуем мелким оптом — лучше искать выгодные условия, чем продавать все дешевле, но одному покупателю». Инвестиций компания в ближайшее время не планирует. Рентабельность производства ежегодно падает на 5-10%, заключает топ-менеджер.

Для тепличного комплекса «21 век» (Ростовская область) 2019 год был неоднозначным. С одной стороны, компания получила неплохой урожай — 1,2 тыс. т огурца и 700 т салата с 3,5 га, на 7-10% выросли цены на продукцию, увеличился спрос. Но с другой стороны — на 30% поднялась себестоимость. Одну из главных статей расходов составляют энергоносители, затраты на которые постоянно растут. Также становятся больше коммерческие расходы, направленные на подготовку продукции к реализации через торговые сети — продукция АПК «21 век» представлена в крупных розничных сетях Ростова-на-Дону и области, Краснодарского края. «Компьютеризированная система управления комплексом и собственные разработки агрономов хозяйства позволяют нам обойтись без использования инсектицидов и гербицидов при выращивании продукции. Экологически чистые овощи выращиваются при помощи технологии пчелоопыления», — говорит представитель компании.

Увеличение затрат, в том числе из-за ежегодного снижения количества солнечной энергии, которую можно использовать для выращивания овощей, отмечает и Матвеев. «У нас из 365 дней в году солнечных 100-150 — это немного», — поясняет он. У компании 6 га реставрированных теплиц, томаты и огурцы выращиваются в два оборота. Продукция, по словам руководителя, высокого качества, например, томаты — в ценовой категории выше 100 руб./кг.

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Акцент на свежую продукцию

Одним из важных итогов 2019 года стало то, что уровень потребления овощей защищенного грунта восстановился и уже даже несколько превысил уровень 2014 года, когда было введено эмбарго на поставки продовольствия. При этом в структуре потребления произошло значительное перераспределение между импортируемой и отечественной продукцией — за последние три года российское производство выросло почти на 400 тыс. т.

Благодаря урожаю, полученному в 2019 году, обеспеченность населения страны огурцом во внесезонный период составила 98%, что на 2,1% выше уровня 2018-го, томатом — на 56,9%, или плюс 24,5%, сообщает Рогова. Однако низкая обеспеченность по-прежнему отмечается на Дальнем Востоке. Поэтому сохранение меры государственной поддержки в виде возмещения части затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов, реализуемых на территории ДФО, было бы актуально, считает эксперт.

Продолжается рост спроса на тепличную продукцию в натуральном выражении. Особенно это заметно в мегаполисах и крупных городах: например, в Москве и Санкт-Петербурге потребление увеличилось за год на 1-2%, что весьма неплохо в условиях снижения или стабилизации реальных среднедушевых доходов основной части населения. При этом на тепличные листовые салаты спрос растет быстрее, чем на овощи. Увеличению потребления способствует расширение торгового предложения, а также достойного по качеству и разнообразию выбора для конечного покупателя — и это вторая рыночная тенденция. Кроме того, появилась прослойка потребителей, которые ищут и выбирают овощи именно премиального сегмента, ориентируясь на вкусовые качества и даже на конкретного производителя, с этой точки зрения важен сильный и привлекательный бренд.

В сегменте огурцов конкуренция среди отечественных производителей уже весьма высока, особенно в европейской части России, продолжает эксперт. Это сдерживает рост цен реализации и уменьшает маржинальность агрокультуры. В сегменте томатов основную конкуренцию российским тепличникам до сих пор составляет импорт. Значительную его часть вполне можно заместить российскими тепличными овощами, тем более что по сортиментной матрице отечественные агрокомплексы ничуть не уступают зарубежным. Так, в ушедшем году резко выросло отечественное товарное предложение нишевых сортотипов томатов, особенно мелкоплодных: черри красных и цветных, на ветке, сливовидных черри, коктейльных томатов, цветных, кистевых и сливовидных полноразмерных томатов. Еще два-три года назад их выращивали только единичные российские теплицы и в минимальных объемах, а теперь это стандартный томатный ассортимент, который позволяет российским производителям работать на конкурентном рынке с хорошими ценами и маржинальностью. Марроканским, израильским и турецким мелкоплодным томатам приходится потесниться и сократить объемы поставок.

Покупатели тоже проявляют все больше интереса к новым сортам, так как тренд на здоровый образ жизни набирает обороты. Люди следят за здоровьем, занимаются спортом, большое внимание уделяют питанию и начинают все больше употреблять в пищу свежих фруктов и овощей. Соответственно, постоянно растет и спрос на тепличные овощи и грибы — потребители готовы пробовать новую премиальную продукцию.

Ввоз тепличных овощей в Россию за 2019 год оценивается «Теплицами России» в 680 тыс. т, что ниже уровня 2018-го (730 тыс. т). «Импортируем в основном томат, в связи с этим вводимые в завершившемся году новые комплексы ориентированы в основном на производство данной агрокультуры, так как рынок отечественными огурцами насыщен почти в полном объеме», — комментирует Рогова. За десять месяцев 2019 года в Россию поступило 71,1 тыс. т огурцов и 445,3 тыс. т томатов, что соответственно на 16,3% и 8% меньше, чем за аналогичный период 2018-го, приводит цифры Плодоовощной союз. А вот импорт болгарского перца, напротив, укрепил свои позиции, и, по данным «Технологий Роста», его годовой ввоз составил не менее 170 тыс. т. Перец и баклажаны в светокультуре выращивают пока только единичные российские теплицы, их объемы слишком малы для удовлетворения спроса в высокий сезон, поэтому зимой в России до 90-100% нишевых агрокультур, представленных на полках, выращены за рубежом.

Любой современный рынок не может искусственно ограничивать импортно-экспортные потоки, это не выгодно ни покупателям и потребителям, ни, в конечном счете, самим производителям, считает Решетникова. «Вытеснение зарубежных аналогов целесообразно до определенных пределов, и вряд ли следует стремиться закрыть отечественными томатами или огурцами 100% рынка. Особенно с учетом огромных территорий и непростой логистики в России, — рассуждает она. — Но довести отечественное производство тепличных овощей до 85-95% вполне возможно». Аналогичное развитие, по словам эксперта, произошло в свиноводческой и птицеводческой отраслях, и такие успешные примеры можно и нужно масштабировать.