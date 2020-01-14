Томский «Сибкабель» установил новые высокоскоростные крутильные машины

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На заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) установили две высокоскоростные крутильные машины. Общая стоимость оборудования составляет около 21 млн рублей.

Новые машины, предназначенные для скрутки многопроволочной токопроводящей жилы (ТПЖ), будут работать в цехе № 6, который производит шахтные и экскаваторные кабели, а также силовые кабели общего назначения. Скрутка ТПЖ — второй этап производства кабельной продукции после волочения. Она необходима для повышения гибкости тех конструкций, которые при эксплуатации подвергаются изгибам и серьезным физическим нагрузкам.

Специалисты рассчитывают, что благодаря запуску нового оборудования увеличатся объемы производства ТПЖ и, соответственно, готовой кабельной продукции для железнодорожного транспорта, горнорудной отрасли, энергетики и т. д.

«Новое оборудование предназначено для скрутки многопроволочных токопроводящих жил сечениями 0,75 — 6 мм2 и 2,5 — 35 мм2 из медной и медной луженой проволоки. Его производительность в 5 раз выше, чем у существующих крутильных машин. За минуту одна новая машина может произвести от 3200 до 7000 скруток. Сама конструкция нового оборудования обеспечивает существенно более низкое энергопотребление и пониженный уровень шума, а усовершенствованная технология позволяет сократить до минимума операции по его обслуживанию. Современные системы управления и контроля позволяют достичь высокого качества скручиваемых изделий и полностью исключить человеческий фактор», — пояснил начальник отдела перспективного развития АО «Сибкабель» Роман Хабаров.

«Модернизация производства и, как следствие, выпуск широкой линейки кабельной продукции — основная стратегическая задача предприятия. Технологии не стоят на месте, усложняются условия эксплуатации кабельной продукции, растут требования заказчиков. Поэтому мы стремимся идти в ногу со временем, и всегда готовы предложить партнерам качественный и интересный продукт», -отметил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.