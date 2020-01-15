АО «Флот» построила СВП проекта «МАРС-10» для Эстонии

18 сентября 2019 года в порту Муналайд (Эстония) были приняты первое и 10 октября 2019 второе из серии новые суда на воздушной подушке проекта «Марс-10» построенные компанией АО «Флот» (Нижний Новгород) для сообщения между портом Муналайд и островами Манилайд и Кихну.

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Стоимость нового средства передвижения составила более 125 000 евро за каждое судно. 20 000 евро выделил Пярну, остальная часть суммы была получена по программе развития малых островов. Вице-мэр Пярну Сийм Суурсильд сообщил, что вместе с капитаном судно вмещает восемь человек. Если учесть, что на постоянной основе на острове Манилайд проживает около 30 человек, то все население острова можно перевезти на материк за несколько поездок. Судно на воздушной подушке будет использоваться в случае торосистого льда, когда между материком и островом нельзя передвигаться на катере. Многофункциональное судно на воздушной подушке Марс 10 предназначено для комфортной эксплуатации по воде, заросшему мелководью, песчаным отмелям, снегу и любой другой поверхности, в том числе по рыхлому снегу, по рекам во время ледохода и ледостава.