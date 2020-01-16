В Волгоградской области запустили производство по выпуску комплектующих для радиаторов

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16 января в г. Волжский Волгорадской области запустили первую линию нового производства по выпуску ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления. Инвестпроект стоимостью 265,5 млн рублей реализует ООО «ВАТИ-АВТО».

Реализация проекта позволит локализовать выпуск радиаторов отопления и закрыть потребности отечественных производителей в комплектующих, снизив технологическую зависимость от иностранных поставщиков.

После выхода нового цеха на полную мощность компания сможет ежегодно выпускать 52 миллиона стальных ниппелей и 3,24 миллиона коллекторов. Порядка 25% продукции завод планирует поставлять на экспорт.

Одним из крупных производителей радиаторов отопления является волгоградское предприятие «Форте Пром», создание в регионе линии по выпуску ниппелей и коллекторов даст импульс для развития российских производителей.

Реализация инвестпроекта позволит увеличить общий объем производства предприятия на один миллиард рублей — до 3,5 млрд.

Провели на предприятии и модернизацию традиционного производства — безасбестовых прокладок, фрикционных изделий и ремкомплектов для автомобильной промышленности. Данная продукция выпускается на заводе уже более полувека и поставляется всем отечественным автопроизводителям, а также во все страны СНГ. Более того, в качестве стратегических целей сейчас рассматриваются рынки Китая и Америки. За последние несколько лет обновлено практически 80 процентов производственных фондов предприятия. Были закуплены новые пояса для вулканизации, покрасочные линии, линии для нанесения герметика и шлифовки, и многое другое.

Техническое перевооружение, модернизация — одна из главных задач, которые стоят перед индустриальным сектором региона. С 2014 года в области реализовано более 65 крупных инвестиционных промышленных проектов на общую сумму 182 миллиарда рублей. Только за прошлый год в регионе завершено 15 инвестпроектов на 20 миллиардов.

Из общей суммы средств, вложенных «ВАТИ-АВТО» в создание нового производства, 151 миллион рублей были получены предприятием от Фонда развития промышленности в виде льготного займа под 1% годовых.

Волгоградская область активно использует возможности федеральных и региональных институтов развития — общий объем господдержки промпредприятий региона за шесть лет составил порядка 20 миллиардов рублей. Выстроена системная работа с Фондом развития промышленности, создана аналогичная областная площадка. За четыре года работы Фонда одобрены 13 индустриальных проектов региона общей стоимостью более 7,7 миллиарда рублей. Из них уже профинансированы 11 проектов, сумма выданных займов составила 972,73 миллиона рублей. В том числе в 2019 году предприятия Волгоградской области привлекли 353,2 миллиона рублей льготных займов ФРП.