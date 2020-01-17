«Пелла» приступила к строительству двух судов-краболовов для курильских рыбаков

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Ленинградский судостроительный завод «Пелла» приступил к строительству двух судов для добычи краба проекта 03070. Как сообщает сайт Seafood Expo Russia, начало активной фазы строительства связано со вступлением в силу контрактов, заключенных между ОАО «Пелла» и ООО «Островной-Краб» по итогам прошедших в октябре 2019 года электронных аукционов по распределению квот на добычу краба.

По данным сайта, корабелы ведут в опережающем режиме работы по завершению формирования двух корпусов с целью досрочной поставки. Также стартовала кампания по закупке судового комплектующего оборудования.

Отметим, судно проекта 03070 предназначено для специализированного донного лова краба (камчатский, опилио, синий) конусными ловушками японского типа с последующим хранением улова в живом виде на борту.

Головной краболов проекта 03070 «Русь» построен на заводе «Пелла» по заказу дальневосточной компании «Антей». В октябре 2019 года на судне начались ходовые испытания.По данным Росрыболовства, ООО «Островной-Краб» (Южно-Курильский район Сахалинской области) стало победителем двух аукционов по продаже долей квот на добычу краба в Дальневосточном бассейне.

Судно для добычи краба проекта 03070 — справка Класс РС — КМ (*) Ice2 AUT3 (REF) Fishing vessel Длина — 50, 5 мШирина — 12,6 мДедвейт — ок. 650 тСкорость — ок. 12 узВместимость RSW-танков — ок. 100 т живой продукции (ок. 461 куб. м)Вместимость кладовой наживки — ок. 18 т (ок. 30 куб. м)Дальность плавания — не менее 5000 мильМощность главного двигателя — 1200 кВтЭкипаж — 28 чел.