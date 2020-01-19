Кольчугинский завод «Электрокабель» модернизировал участок для проведения испытаний кабелей связи

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Кольчугинский завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) модернизировал участок для проведения испытаний кабелей связи и управления. Объем инвестиций в реализацию проекта составил порядка 7 млн рублей.

В процессе реконструкции испытательной станции площадью 168 м2 были организованы две отдельные зоны. В одной из них разместится существующее оборудование, в другой — новая установка, предназначенная для проведения испытаний кабелей повышенным переменным напряжением.

«У нас возникла необходимость увеличить мощности по испытанию напряжением. В первую очередь это связано с изменением номенклатуры выпускаемой продукции. Объем заказов на кабели управления торговой марки НИКИ растет, а для них испытание напряжением является обязательным пунктом при сдаче готовой продукции», — отметила начальник отдела технического контроля АО «ЭКЗ» Марина Киселева.

Модернизацию провели в сжатые сроки — за 3 недели. Более 1 километра силовых и контрольных кабелей ушло на замену электропроводки и создание новых цепей управления. Заменено освещение в операторской, что позволило улучшить условия труда контролеров ОТК. Ограждение вокруг испытательных зон сделает процесс проведения испытаний более безопасным.

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