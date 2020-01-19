«Дальприбор» импортозаместил устройство размыкатель для скрытой постановки подводных объектов

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На Международной выставке «Интерполитех-2019» компания «Дальприбор» представила акустический размыкатель «Мальва» собственной разработки и производства. Изделие представляет из себя устройство для постановки и подъема океанографического оборудования. При его использовании на поверхности воды нет никаких указаний на наличие подводных объектов. По словам генерального директора «Дальприбора» Романа Титкова, размыкатели раньше приобретали у иностранных компаний, но после введения санкций они стали недоступны.

«Мальва» по западной классификации относится к типу изделий acoustic releases — акустические размыкатели. Такие устройства удерживают подводное оборудование при помощи балластного груза. Когда исследовательское судно подходит к месту постановки, оператор дистанционно подает сигнал, размыкатель отпускает балласт и притопленный буй, который снабжен радиомаяком и зацепным устройством, поднимает оборудование на поверхность.

Генеральный директор «Дальприбора» рассказал, что с введением санкционных ограничений на поставку в Россию подводного оборудования, в компании приняли решение удовлетворить потребности страны в подобных устройствах. В результате работы появилось отечественное изделие с грузоподъемностью 500 кг и глубиной погружения 500 метров.

Помимо исследовательского и военного назначения устройство может применяться и в сугубо гражданских целях. Например, с его помощью можно скрытно устанавливать крабовые ловушки. По словам Романа Титкова, это очень востребовано на фоне участившихся в Тихом океане случаев кражи улова и оборудования российских компаний со стороны иностранных браконьеров.

https://flotprom.ru/2019/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B872/