В Ульяновске открылся новый лицей

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В Губернаторском лицее № 101, построенном в микрорайоне «Искра», начался учебный процесс. 13 января за парты новой образовательной организации сели около 800 мальчишек и девчонок — учащиеся с 1 по 10 классы. Расписание занятий по второе полугодие составлено и утверждено, педагогический коллектив полностью укомплектован. В числе прочих решён и вопрос с горячим питанием — к услугам лицеистов столовая на 250 посадочных мест.

В день открытия образовательного учреждения ребят приняли в лицеисты и познакомили со школой. Сейчас здесь идёт полноценный учебный процесс: до 14.20 проходят уроки, затем начинается внеурочная деятельность, в 16.00 открываются секции и кружки. Возможностей у нового лицея хоть отбавляй: есть спортивный и тренажёрный залы, бассейн, информационно-библиотечный центр, медиа-центр, кабинеты для внеурочной деятельности, а ещё — хоккейный корт во дворе.

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© ul.aif.ru